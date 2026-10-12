Por qué Aurelio Cheveroni cambió de color: el lobo no siempre tuvo su pelaje rojo

Aurelio Cheveroni es uno de los personajes más recordados de la televisión colombiana. Con su personalidad irreverente, sus ocurrencias y su particular sentido del humor, el lobo conquistó a varias generaciones en ‘Club 10’ y, años después, regresó a las pantallas de Caracol Televisión como parte de ‘Yo Me Llamo’.

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Sin embargo, hay un detalle de su historia que muchos televidentes quizá no recuerdan: Aurelio no siempre fue rojo; en sus inicios, el personaje era rosado y terminó cambiando de color por una razón que tuvo que ver con el desgaste del títere y la disponibilidad del material para confeccionarlo, contó en 'Los Informantes' Fernando Rojas, el actor que está detrás del personaje.

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Aurelio Cheveroni era rosado: ¿por qué cambió de color?



La explicación salió a la luz cuando se habló de los primeros años del personaje y de las dificultades que surgieron durante las grabaciones de ‘Club 10’. En la conversación con el programa, Rojas explicó que el peluche rosado comenzó a deteriorarse debido a las exigencias de las escenas. Al personaje lo mojaban, le aplicaban diferentes sustancias y lo sometían a situaciones que afectaban su apariencia.

"Se le acabó el rosado, entonces pusieron un pelucho de buena calidad, pero rojo. Entonces se inventaron ahí una historia que cambiaba de piel y toda esa vuelta y terminó siendo rojo, y resulta que el rojo es un color de energía, de acción", declaró el actor.

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¿Aurelio Cheveroni es un títere o una persona real?

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Aurelio Cheveroni es un títere, al que maneja el actor Fernando Rojas. No obstante, también hay una persona real detrás de los movimientos del famoso lobo y es el actor Ángel Leal, de 1,13 metros de estatura, que es el que se mete en el traje del personaje para darle vida.