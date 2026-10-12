Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Capítulo 57 Yo Me Llamo
Nueva Miss Colombia
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Por qué Aurelio Cheveroni cambió de color y si es un títere o una persona real

Detalles de por qué Aurelio Cheveroni, del 'Club 10' y de 'Yo Me Llamo', cambió de color después de varios años y si es un títere o una persona real. Actor que está detrás contó los secretos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Por qué Aurelio Cheveroni cambió de color: el lobo no siempre tuvo su pelaje rojo

Aurelio Cheveroni, querido lobo de ‘Club 10’ que ahora hace reír a los televidentes en ‘Yo Me Llamo’, tiene varias particularidades que no mucho recuerdan. El actor detrás del personaje reveló varias.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Yo Me Llamo: Aurelio regresa para vivir la Gran Final en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo: Aurelio regresa para vivir la Gran Final en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión