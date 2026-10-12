Carlos Torres confesó su extraña fobia; hasta tenía pesadillas

Carlos Torres, que habló del vínculo especial que tiene con su hermano mayor, contó que les tiene pánico a las ballenas, aunque nunca ha tenido un encuentro directo con estos enormes animales marinos. Aseguró en el matutino de Caracol Televisión que desde pequeño soñaba con ellos y que incluso llegó a tener pesadillas relacionadas con estas criaturas.

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El actor, que confesó si utilizó "ayuditas" para llorar en 'La Reina del Flow', explicó que no sabe con certeza de dónde viene su temor, pero cree que podría estar relacionado con el tamaño de estos animales y con la dificultad de imaginar que existan criaturas tan grandes. Cuando le preguntaron si alguna vez se había encontrado con una, reconoció que nunca ha tenido esa experiencia. Sin embargo, recordó que desde pequeño soñaba con ellas y que llegó a tener pesadillas en las que se caía de un bote.

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"Yo siento que es un tema como de que mi cabeza no asimila que exista un animal tan grande”, explicó el actor al intentar encontrar una razón para su fobia.

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Aunque el miedo podría parecer curioso por tratarse de un animal con el que no suele tener contacto, el actor, que sorprendió a una novia con un mensaje, dejó claro que no está interesado en vivir una experiencia turística que implique acercarse a una ballena en el mar. Durante la charla, incluso bromearon con la posibilidad de visitar el Pacífico colombiano, una región reconocida por el avistamiento de ballenas jorobadas. Su reacción fue contundente: no quería que lo invitaran a ese plan.



Torres también contó que nunca ha acudido a terapia para entender o tratar este temor. Según explicó, como no se trata de algo que interfiera con su vida cotidiana, no ha sentido la necesidad de buscar ayuda profesional.