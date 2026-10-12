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Qué fobia tiene Carlos Torres, actor de 'La Reina del Flow': tenía pesadillas

Carlos Torres, famoso actor barranquillero que interpretó a Charly Flow en 'La Reina del Flow', dejó al descubierto su lado más vulnerable al revelar la extraña fobia que tiene-

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Carlos Torres confesó su extraña fobia; hasta tenía pesadillas

El famoso actor barranquillero dejó al descubierto su lado más vulnerable al confesar que sufre de cetofobia, un pavor irracional e incontrolable hacia las ballenas, contó en ‘Día a Día’, programa de Caracol.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Carlos Torres
Carlos Torres
Foto: Instagram @carlos1torres1