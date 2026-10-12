‘Jessi Uribe’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 concursó imitando a otro cantante y le fue mejor

Sebastián Escobar sorprendió en el escenario del programa de Caracol Televisión al interpretar al artista de música popular Jessi Uribe, personaje con el que logró ser el mejor de la noche y ganarse algunos millones de pesos. No obstante, su evolución no fue constante y, por lo mismo, salió de la competencia antes de lo que él esperaba.

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El exparticipante estuvo en ‘Día a Día’ recordando su paso por ‘Yo Me Llamo’ y reviviendo la época en la que concursó en la segunda temporada del programa (en 2012), pero interpretando a Alejandro Fernández. En ese entonces, Escobar logró clasificar entre los 12 mejores participantes representando al ídolo mexicano, aunque no logró llegar la final, etapa en la que la competencia fue ganada por el imitador de José José.

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¿Por qué el imitador de Jessi Uribe en ‘Yo Me Llamo’ 2026 dejó de personificar a Alejandro Fernández?



A pesar del notable éxito comercial y las constantes giras que obtuvo tras su participación en 2012, el mercado musical atravesó un giro decisivo. La llegada y consolidación de exponentes de la música popular como Pipe Bueno, Yeison Jiménez y Jessi Uribe desplazó paulatinamente la demanda de la música ranchera en el país.

Según relató el propio exparticipante en ‘Día a Día’, la transición no fue una decisión de gusto personal, pues la música ranchera había sido su género de toda la vida. "La verdad es que la vida me obligó por un tema económico", confesó Escobar, explicando que al ser padre de tres hijas y depender exclusivamente de sus presentaciones en vivo, se vio en la necesidad de ajustar su propuesta artística cuando los 'shows' de ranchera dejaron de contratarse.

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El camino no estuvo exento de retos. Inicialmente, el público en fondas y discotecas comenzó a notar en Sebastián un parecido físico con Jessi Uribe, un artista que él admitió no conocer detenidamente en aquel momento. Con el respaldo de su esposa y su núcleo familiar, decidió empezar desde cero interpretando ‘covers’ del género popular bajo su nombre artístico.

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El proceso de aceptación por parte de sus clientes habituales presentó resistencia en sus inicios. "La gente no lo aceptaba en principio porque mi fuerte siempre fue la música ranchera", detalló Sebastián Escobar. Pese a las dificultades de despegarse de la identidad con la que se dio a conocer en 2012, el artista trabajó de manera persistente en la imitación de Jessi Uribe durante tres temporadas antes de lograr ingresar nuevamente al escenario más querido de Colombia.

