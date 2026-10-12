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‘Jessi Uribe’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 fue 'Alejandro Fernández' en otra temporada

‘Jessi Uribe’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 concursó en otra temporada del programa de Caracol Televisión, pero interpretando a otro famoso cantante mundial, y le fue mejor.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Jessi Uribe’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 concursó imitando a otro cantante y le fue mejor

Sebastián Escobar, imitador del cantante de música popular santandereano, recordó en ‘Día a Día’ que llegó a la semifinal en 2012 interpretando a Alejandro Fernández antes de cambiar su rumbo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Jessi Uribe’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026
‘Jessi Uribe’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026
Foto: Caracol Televisión