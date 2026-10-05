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Jessi Uribe dijo que un amigo lo “sapeó” con su exesposa cuando él la “embarró”

Jessi Uribe, cantante de música popular de Bucaramanga, desempolvó, en ‘La Red’ (de Caracol), un amargo y particular episodio de su juventud, cuando se sintió traicionado por un amigo.

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Jessi Uribe dijo que un amigo lo “sapeó” con su exesposa cuando él la “embarró”

El cantante de música popular de Bucaramanga desempolvó, en ‘La Red’ (de Caracol), un amargo y particular episodio de su juventud, cuando se sintió traicionado por una persona cercana.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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