Jessi Uribe dijo que un amigo lo “sapeó” con su exesposa cuando él la “embarró”

El reconocido cantante de música popular recordó la ocasión exacta en la que la lealtad de uno de sus compadres falló, provocando que lo descubrieran en su primera falla amorosa cuando mantenía una relación con la mamá de sus hijos, Sandra Barrios.

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En pleno espacio de La Red, el artista confesó que, aunque perdonó lo sucedido, la traición de su cercano amigo fue el detonante para que todo saliera a la luz después de un descuido que terminó en un accidente automovilístico.

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¿Cómo fue la traición del amigo de Jessi Uribe?

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Los hechos se remontan a los inicios de su relación sentimental, cuando el intérprete apenas tenía 19 años. Según relató el propio artista, se dejó llevar por el ambiente de fiesta y unas copas de más: "La primera vez que yo la embarré, me pillaron, pero porque él me sapeó... me dejé llevar de los tragos", afirmó el cantante.





Para cubrir lo ocurrido tras estrellar su vehículo esa misma noche, Jessi coordinó una coartada perfecta con su confidente: asegurar que ambos habían estado jugando billar. Sin embargo, el plan maestro duró muy poco tiempo.

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Al día siguiente, al intentar sostener la coartada sobre el daño del carro ante su entonces pareja, Uribe sugirió que le preguntaran a su acompañante para verificar la historia. Lo que no esperaba era que su amigo ya lo había delatado por completo.

"Al otro día me levanté... Ya sabía todo. 'Usted estaba en tales y tales y con esta'. Yo dije: 'No, pero pregúntele a él que estábamos jugando billar'... ¡Ya le había dicho todo!", recordó entre risas sobre el delator momentáneo. A pesar del trago amargo y de admitir su falla en aquel momento, el cantante aseguró que no guarda rencor: "Sí, hubo uno, pero lo quise mucho y lo sigo queriendo demasiado, pero me sapeó".