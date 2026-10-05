Camila Avella, exreina de belleza, anunció su embarazo: “Nuestra familia crece”

En 2023, Camila Avella fue elegida como la representante de Colombia para el concurso de Miss Universe, certamen en el que logró destacarse y avanzar hasta el grupo de las cinco finalistas por la corona. Con este resultado, la colombiana hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y con hijos en llegar al selecto grupo de cinco finalistas del concurso de belleza.

Camila Avella y su esposo, Nassif Kamle, anunciaron que serán padres de nuevo

A través de sus redes sociales, Camila Avella compartió un video en colaboración con Nassif Kamle, su esposo. En el 'clip', la pareja anunció de forma emotiva y muy alegre que se encuentran esperando su segundo bebé.

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“Hay oraciones que un día haces con lágrimas… y tiempo después sostienes como promesas cumplidas.🤍 Hoy creces dentro de mí como un recordatorio de que Dios escucha, Dios responde y sus tiempos siempre son perfectos”, fue parte del texto con el cual la exreina de belleza acompañó la publicación.

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Tras el anuncio, miles de seguidores, amigos y familiares de la pareja no tardaron en reaccionar y compartir su alegría por esta nueva etapa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para ambos.

Entre los comentarios que más llamaron la atención se destacaron: “Ayyyyyyyyyy, los amamos mucho. Qué lindo todo. ¡Van a ser días hermosos juntos!”, “La vida se transforma cuando somos conscientes de su grandeza. ¡Felicidades, compañeros! Serán días inolvidables”. Asimismo, otros allegados aprovecharon para enviarles bendiciones y expresarles su felicidad: “Felicidades nuevamente, Cami. Que Dios continúe bendiciendo a tu familia” y “¡Qué felicidad, mi hermano! ❤️🙏 Que Dios bendiga su hogar”.

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¿Camila Avella y Nassif Kamle tendrán un niño o una niña?

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En medio del anuncio de su embarazo, la modelo y presentadora también reveló que Amelia, su hija mayor, pronto tendrá un nuevo compañero de aventuras, un niño al que la pareja decidió llamar Tarek.

“Tarek, eres nuestra oración contestada. 🩵✨ Y hoy, con el corazón lleno de gratitud, queremos compartir con todos esta noticia: Ame será hermana mayor de un hermoso niño. 🥹 Nuestra familia crece y no podemos sentirnos más bendecidos. Dios ha sido bueno, una vez más”, expresó la presentadora al compartir la feliz noticia con sus seguidores.

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¿Quién es y a qué se dedica el esposo de Camila Avella?

El esposo de Camila Avella es Nassif Kamle, un empresario nacido en Cali que está vinculado a la industria textil. La pareja se conoció en 2019 y contrajo matrimonio en junio de 2020, durante la pandemia.

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Kamle hace parte de Telka, una empresa familiar vallecaucana dedicada a la importación y comercialización de telas, con presencia en diferentes países de Latinoamérica. De acuerdo con medios nacionales, ocupa uno de los cargos directivos de la compañía.

Junto a Camila, Nassif tiene una hija llamada Amelia, quien nació en abril de 2021. Ahora, la familia espera la llegada de un nuevo integrante, pues la presentadora anunció que su hija será hermana mayor de un niño llamado Tarek.