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Camila Avella, expresentadora de 'El Desafío', anunció su embarazo: “Nuestra familia crece”

La también presentadora anunció en sus redes sociales que está embarazada. Junto a Nassif Kamle, su esposo, compartió la feliz noticia con un tierno y emotivo video que conmovió a sus seguidores.

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Camila Avella, exreina de belleza, anunció su embarazo: “Nuestra familia crece”

La también presentadora anunció en sus redes sociales que está embarazada. Junto a Nassif Kamle, su esposo, compartió la feliz noticia con un tierno y emotivo video que conmovió a sus seguidores.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Camila Avella
La presentadora es Miss Casanare 2023
Instagram @camiavellam