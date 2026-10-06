Video: Maleja Restrepo fue confundida con Greeicy Rendón y su respuesta se volvió viral

Sin duda, Maleja Restrepo se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la farándula nacional, gracias a su trayectoria en televisión y a su constante presencia en redes sociales. A través de estas plataformas, la también actriz mantiene una interacción cercana con sus seguidores, quienes suelen acompañarla en sus publicaciones y compartir sus opiniones sobre los diferentes momentos que hacen parte de su vida.

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Maleja Restrepo fue confundida con Greeicy: video del momento se hizo viral

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Recientemente, la mamá de Guadalupe y Macarena compartió a través de su cuenta de TikTok un divertido video que rápidamente se volvió viral. En este, una mujer se acercó a ella, le manifestó su admiración y respeto por el oficio que realiza a través de su arte; sin embargo, en medio de este, Maleja se percató de que la seguidora la estaba confundiendo con la cantante Greeicy Rendón.

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“Usted se tomó foto y todo con nosotros. Nos preguntó por el bebé, gracias (…) Yo me voy a decir algo: yo soy Maleja Restrepo. Yo no soy Greeicy”, aseguró la presentadora de ‘Play Zone’.





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Ante la particular confusión, su esposo, el también presentador Tatán Mejía, reaccionó con humor y le pidió que no revelara la verdadera identidad a Maleja, pues, según él, estaba acabando con la ilusión de la seguidora. Cabe mencionar que la mujer también aseguró que el motociclista era el cantante Mike Bahía.

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“Mi amor, le acaba de dañar la ilusión (…) Mentira, mentira… Ella es Greeicy, mi amor, no le dañe la ilusión”, comentó Tatán entre risas. Ante la particular confusión, la mujer explicó entre risas que estaba acostumbrada a verlos cantar a través de las redes sociales. Incluso, aseguró que hasta el momento ningún participante de ‘Yo Me Llamo’ ha logrado convertirse en el doble exacto de Greeicy, lo que habría contribuido a su equivocación.

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Tras la publicación del video en redes sociales, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. Miles de usuarios tomaron con humor la particular confusión y dejaron divertidos comentarios, entre ellos: “Maleja, ¿cómo se le ocurre que no son si bailan igualito? 🤣🤣🤣”, “Nadie la ha podido imitar 😂😂😂”, “Si la señora dice que eres Greeicy, eres Greeicy 😅🤣❤️”, “Necesito que Greeicy vea esto jajajaja” y “Jajajaja, qué risa Maleja y Tatán, los amo, son unos divinos”.