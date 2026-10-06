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Maleja Restrepo fue confundida con Greeicy Rendón y su respuesta se volvió viral

Maleja Restrepo protagonizó un divertido momento que rápidamente llamó la atención, luego de que una mujer asegurara que la había visto cantar en varias ocasiones.

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Video: Maleja Restrepo fue confundida con Greeicy Rendón y su respuesta se volvió viral

Maleja Restrepo protagonizó un divertido momento que rápidamente llamó la atención, luego de que una mujer asegurara que la había visto cantar en varias ocasiones.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 6 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Tatán’ Mejía y 'Maleja' Restrepo
‘Tatán’ Mejía y 'Maleja' Restrepo
Foto: Instagram @maleja_restrepo