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Alci Acosta salió de la clínica tras durar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos

El cantante Alci Alcosta reapareció en redes sociales y reveló cómo es su estado de salud actualmente tras permanecer en la clínica por casi veinte días.

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Alci Acosta salió de la clínica tras dura afección de salud: “Gracias por el cariño”

El cantante Alci Alcosta reapareció en redes sociales y reveló cómo es su estado de salud actualmente tras permanecer en la clínica por casi veinte días.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alci Acosta
Alci Acosta tuvo que enfrentar la muerte de su hija mayor, quien murió por esclerosis múltiple a los 33 años.
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