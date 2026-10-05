Alci Acosta salió de la clínica tras dura afección de salud: “Gracias por el cariño”

Alci Acosta reapareció en redes sociales con una noticia que llenó de tranquilidad a sus seguidores; el cantante ya se encuentra en casa, recuperándose luego de permanecer varios días bajo atención médica.

El pasado 30 de agosto, el intérprete de ‘El último beso’ fue trasladado de urgencia a la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla tras presentar complicaciones de salud relacionadas con la próstata y los riñones.



Su hijo, Checo Acosta, fue el encargado de confirmar la situación y explicó que su padre permanecía en la UCI, recibiendo la atención médica necesaria.

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“Mi padre, Alci Acosta, ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I., ya estable y con toda la atención requerida”, señaló el cantante en parte de su mensaje, en el que también entregó detalles sobre el estado de salud de su padre.

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Ahora, después de superar este episodio de salud, Alci Acosta confirmó que ya fue dado de alta y continúa su recuperación en casa. “Con el corazón lleno de gratitud. Ya estoy en casa recuperándome. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, colegas y a todos mis seguidores en el mundo por sus oraciones y buena energía en estos momentos. Gracias por tanto cariño”, escribió el artista en sus redes sociales.

La publicación no tardó en despertar muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron saber que el maestro se encuentra en casa y le enviaron mensajes de fuerza como: “El más lindo, el más fuerte, nuestro ejemplo por siempre. Te amamos abuelo”, “Fuerza maestro”, “Admiración absoluta! Tenemos Alci para mucho tiempo!”, “Mucha fuerza maestro Alci, con el favor de Dios, todo va a comenzar a mejorar día tras día. Saludos y que dios lo bendiga siempre” y “Un hombre admirable, mucha fuerza mi querido maestro. Dios lo siga bendiciendo con el cariño y el amor de su familia”. Mensajes que dejan al descubierto el afecto que el cantante conserva entre varias generaciones de admiradores.

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Antes los mensajes de cariño, admiración y respeto, el interprete de ‘Si hoy fuera ayer’, no ocultó su agradecimiento y expresó: “Amigos, los saluda su cantante, Alci Acosta. Quiero agradecerles a todos mis seguidores, por el cariño y la fuerza que me dieron en este momento tan crítico. Gracias a Dios, ya estoy en casa”.

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¿Cuántos hijos tuvo Alci Acosta y quiénes son?

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Alci Acosta formó una familia junto a su esposa, Ruth Agudelo, con quien tuvo tres hijos: Janeth de Jesús, Ruth María y el reconocido cantante Checo Acosta. Aunque cada uno tomó su propio camino, fue Checo quien decidió seguir la tradición musical de su padre y encontró en la música una forma de mantener vivo el legado familiar.

Cabe mencionar que, con el paso de los años, el artista barranquillero logró consolidar su propia carrera y convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música tropical en Colombia, mientras que Alci Acosta ha creado una huella imborrable como uno de los grandes exponentes del bolero y la música romántica en el país.