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Laura Bozzo reveló cuál será su próxima cirugía y por qué prefiere tener un perro que un novio

La popular presentadora habló en exclusiva para ‘La Red’ sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado y los que piensa practicarse muy pronto. Además, habló del amor y su soltería.

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Laura Bozzo reveló su próxima cirugía y sus planes en el amor: “Que digan lo que quieran”

La popular presentadora habló en exclusiva para ‘La Red’ sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado y los que piensa practicarse muy pronto. Además, habló del amor y su soltería.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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