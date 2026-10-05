Laura Bozzo reveló su próxima cirugía y sus planes en el amor: “Que digan lo que quieran”

La icónica presentadora Laura Bozzo abrió las puertas de su casa y de su vida personal y profesional desde Acapulco, México, ciudad en la que se encuentra radicada. Allí habló en exclusiva con el equipo de La Red y, fiel a su estilo directo y sin filtros, la celebridad se sinceró sobre temas personales como sus procedimientos estéticos, su situación sentimental y los rincones más íntimos de su hogar.

La presentadora no solo recibió a las cámaras en su residencia, sino que permitió mostrar el lugar más privado de su hogar, revelando detalles inéditos de su cotidianidad lejos de los reflectores habituales.

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¿Qué reveló Laura Bozzo a ‘La Red’ sobre sus procedimientos estéticos?

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Durante la conversación, la presentadora habló abiertamente sobre cómo vive actualmente el amor y también se refirió a los procedimientos estéticos a los que ha recurrido para cuidar su imagen. Laura Bozzo compartió detalles de su vida personal y dejó claro que se siente cómoda tomando decisiones sobre su apariencia.

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“Amo ser yo. Soy una persona a la que, por lo general, no le importa lo que la gente piense. Tengo precisamente mis cirujanos en Colombia. Los amo, son buenísimos. Pronto me haré una nueva intervención”, señaló la peruana durante la entrevista, en la que confirmó que próximamente se someterá a un nuevo procedimiento para cambiar sus prótesis mamarias.





A sus 75 años, Laura Bozzo también aseguró que disfruta recurrir a las cirugías estéticas y manifestó sentirse feliz y orgullosa de la edad que tiene. La presentadora reafirmó así su postura frente a los cambios físicos y a la manera en que decide cuidar su imagen.

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¿Quién es el novio de la presentadora Laura Bozzo?

En medio de la entrevista, la también abogada reveló que actualmente no mantiene ninguna relación sentimental y aseguró que se encuentra tranquila y disfrutando de esta etapa de su vida. Además, con su particular sentido del humor, explicó por qué, por ahora, prefiere la compañía de una mascota.

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“No, estoy en otra etapa, estoy tranquila y prefiero un perro que un hombre. Un perro te lame los pies y te hace cariños, un hombre te engaña. No, prefiero un perro”, expresó Bozzo entre risas, dejando clara su posición sobre el amor en este momento.

Antes de finalizar la conversación, la presentadora también se refirió a las críticas que recibe constantemente en redes sociales. Según contó, los comentarios negativos no suelen afectarla, pues tiene claro quién es y, en muchas ocasiones, prefiere tomárselos con humor.

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El rincón más privado de la casa de Laura Bozzo en Acapulco

Uno de los momentos más llamativos de la visita llegó cuando Laura Bozzo abrió las puertas de uno de los espacios más privados de su hogar, su habitación. Allí, permitió que las cámaras conocieran de cerca el lugar donde disfruta de sus momentos de descanso y mayor intimidad. Durante la conversación, la presentadora también habló sobre sus gustos en el amor y reconoció que siempre ha sido una mujer selectiva a la hora de elegir pareja. “Me han gustado los hombres con carácter fuerte, pero soy muy selectiva”, aseguró.

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Finalmente, Bozzo compartió una reflexión sobre lo que considera realmente importante en la vida y aprovechó para enviar un mensaje especial a Colombia. “Creo que lo más importante es hacer feliz a la gente. Le mando bendiciones a Colombia”, expresó la presentadora.

