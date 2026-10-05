Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rosalinda
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Exnovio de María Margarita Giraldo, de ‘Vecinos’, le robó sus ahorros en dólares

La reconocida actriz María Margarita Giraldo, recordada por su papel de doña Ruca en 'Vecinos', reveló la estafa que sufrió a manos de un exnovio brasilero, y contó cómo superó esta traición.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Exnovio de María Margarita Giraldo, de ‘Vecinos’, le tumbó dólares: “Me dejó sin cinco”

La reconocida actriz, recordada por su papel de doña Ruca, reveló, en ‘La Red’, la estafa que sufrió a manos de un exnovio brasilero, y contó cómo superó esta traición, que la dejó sin sus ahorros.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
María Margarita Giraldo
María Margarita Giraldo
Foto: Caracol TV