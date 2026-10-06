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Murió Víctor Hugo Ayala, cantante del Himno Nacional y leyenda del bolero colombiano

La música colombiana está de luto. A los 92 años murió Víctor Hugo Ayala, reconocido cantante y leyenda del bolero, cuya voz también quedó en la memoria por interpretar parte del Himno Nacional.

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Murió Víctor Hugo Ayala, leyenda del bolero colombiano e intérprete del Himno Nacional

La música colombiana está de luto. A los 92 años murió Víctor Hugo Ayala, reconocido cantante y leyenda del bolero, cuya voz también quedó en la memoria por interpretar parte del Himno Nacional.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 6 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió Víctor Hugo Ayala