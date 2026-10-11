Mary Méndez se tendrá que operar por subestimar una lesión: “tuve un accidente y se complicó”

Mary Méndez sufrió un accidente y debe someterse a una intervención. La tensión y los comentarios no se hicieron esperar entre el equipo de 'La Red' cuando la información comenzó a circular entre los presentadores. Ante la insistencia de sus compañeros sobre los supuestos retoque estéticos a los que se sometería, la comunicadora decidió romper el silencio frente a la audiencia para contar exactamente qué fue lo que vivió y disipar cualquier rumor.

Lee más: Mary Méndez sufriría de curioso trastorno: qué es y qué síntomas tiene



¿Qué le pasó a Mary Méndez? El inesperado accidente en bicicleta

Publicidad

La alerta roja y las sirenas se encendieron en el set de La Red tras conocerse la situación de salud de Mary Méndez. Aunque en un principio se bromeó sobre un supuesto lifting facial para estirarse la cara, la presentadora aclaró la verdadera razón por la que debe pasar por el quirófano.

Publicidad

Mary Méndez sufrió un pequeño accidente en la bicicleta que terminó complicándose con el paso de los días. Lo que parecía ser una molestia menor derivó en una complicación médica que requiere atención profesional inmediata.



La verdad sobre la cirugía y el estado de salud de Mary Méndez

"Resulta que a raíz de eso tengo un hematoma... Es una vaina que se me complicó. En realidad yo pensé que era cualquier bobada y al día de hoy ya está complicadito", confesó la presentadora en pleno programa. La afectación está localizada en la zona del trocánter mayor, lo que obliga a la comunicadora a someterse a una pequeña intervención médica.

Publicidad

¿Cuánto tiempo estará de incapacidad Mary Méndez?

Tras la intervención, el especialista le ordenó un reposo estricto de dos semanas de incapacidad médica que cambiarán su rutina habitual. Durante este tiempo, la presentadora deberá estar dos semanas sin hacer ejercicio, una de sus actividades cotidianas favoritas, y además se verá obligada a usar tenis en el set de grabación durante su proceso de recuperación.

Publicidad

A pesar del procedimiento y de las indicaciones médicas, la presentadora dejó claro a los televidentes que no se ausentará del programa manifestando: "Incapacitada no voy a quedar. Es decir, acá me van a tener, no se preocupen".

Lee más: Las tres coincidencias de Carolina Cruz y Mary Méndez: son más parecidas de lo que crees

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.