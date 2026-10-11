Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Capítulo 57 Yo Me Llamo
Nueva Miss Colombia
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Cirugía de Mary Méndez, la presentadora de La Red tendrá que operarse una lesión

La presentadora de La Red reveló que tendrá que entrar al quirófano, pues un accidente, que inicialmente no habría sido fuerte, le causó una lesión que debe tratar de manera urgente, ¿cuánto tiempo se ausentará?

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mary Méndez se tendrá que operar por subestimar una lesión: “tuve un accidente y se complicó”

La presentadora de La Red reveló que tendrá que entrar al quirófano, pues un accidente, que inicialmente no habría sido fuerte, le causó una lesión que debe tratar de manera urgente, ¿cuánto tiempo se ausentará?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Thumbnail