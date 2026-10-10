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George Slebi, actor de ‘La venganza de Analía’, y Lorduy revelan sus luchas emocionales - CaracolTV

En el Día Mundial de la Salud Mental, George Slebi y Lorduy comparten sus experiencias frente a la depresión, la presión profesional y el peso de las expectativas.

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George Slebi, actor de ‘La venganza de Analía’, y Lorduy revelan sus luchas emocionales

En el Día Mundial de la Salud Mental, George Slebi y Lorduy comparten sus experiencias frente a la depresión, la presión profesional y el peso de las expectativas.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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