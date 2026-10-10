George Slebi, actor de ‘La venganza de Analía’, y Lorduy revelan sus luchas emocionales

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional y la necesidad de hablar abiertamente de los desafíos psicológicos. Más allá de los logros profesionales y el reconocimiento público, las personas también atraviesan momentos de incertidumbre, frustración y cambios que pueden afectar su salud mental.

Uno de esos casos es el del actor George Slebi, quien lleva más de 25 años de trayectoria frente a las cámaras. Sin embargo, su recorrido profesional no ha estado exento de dificultades. La falta de proyectos laborales lo llevó a cuestionar su camino y a enfrentar una fuerte depresión, en medio de una crisis que transformó su manera de ver la vida y su carrera.



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Tras atravesar esa etapa, Slebi encontró una segunda vocación que terminó convirtiéndose en una de sus principales pasiones. Su experiencia pone sobre la mesa una realidad que pocas veces se visibiliza: detrás de una carrera consolidada también puede haber momentos de vulnerabilidad, preguntas sobre el futuro y la necesidad de encontrar nuevos propósitos.

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Por su parte, el cantante Lorduy también ha hablado de las dificultades emocionales que pueden acompañar una carrera artística. La presión de la industria, la frustración y el peso de las opiniones ajenas son factores que pueden afectar a quienes viven bajo la mirada constante del público. El artista compartió, además, qué hace para desconectarse de esas exigencias y dedicar tiempo a su bienestar mental.





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Las experiencias de ambos recuerdan que cuidar la salud mental es importante en cualquier etapa de la vida y que pedir ayuda cuando se necesita no debe ser motivo de vergüenza. En una fecha como esta, sus testimonios invitan a reconocer las emociones, buscar espacios de bienestar y entender que el éxito profesional no elimina las dificultades personales.

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