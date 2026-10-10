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Judy Henríquez, leyenda de la televisión, revela por qué sigue amando la actuación - CaracolTV

Judy Henríquez, una de las grandes figuras de la televisión, continúa disfrutando de su pasión por la actuación. La actriz habló sobre la emoción de volver y compartir escenas con nuevos talentos.

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Judy Henríquez, leyenda de la televisión, revela por qué sigue amando la actuación

Judy Henríquez, una de las grandes figuras de la televisión, continúa disfrutando de su pasión por la actuación. La actriz habló sobre la emoción de volver y compartir escenas con nuevos talentos.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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