Judy Henríquez, leyenda de la televisión, revela por qué sigue amando la actuación

Judy Henríquez es uno de los nombres que han dejado huella en la historia de la televisión colombiana. A lo largo de varias décadas de carrera, la actriz ha interpretado personajes que permanecen en la memoria de los televidentes, consolidándose como una figura admirada por su talento y trayectoria artística.

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Lejos de alejarse de los escenarios, Henríquez continúa encontrando en la actuación una de sus mayores motivaciones. En esta conversación, la artista compartió la emoción que siente cada vez que llega a un set de grabación y la satisfacción que le produce seguir haciendo lo que ama.

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Para la actriz, trabajar junto a otros intérpretes también representa una oportunidad para aprender y encontrar nuevas fuentes de inspiración. Compartir escenas con colegas talentosos es una experiencia que disfruta y que alimenta su entusiasmo por continuar explorando las posibilidades de su profesión.

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Su testimonio refleja la pasión con la que ha construido su camino artístico y el valor que tiene para ella mantenerse activa en una industria que evoluciona constantemente. Judy Henríquez demuestra que el amor por la actuación puede mantenerse vivo con el paso de los años y que cada nuevo proyecto representa una oportunidad para seguir creciendo frente a las cámaras.

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