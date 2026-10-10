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Exparticipante del ‘Desafío’ enfrenta la dolorosa pérdida de su bebé junto a su pareja - CaracolTV

Héctor Murillo, recordado por su participación en el ‘Desafío’, y su pareja atraviesan un difícil momento tras la muerte de su hijo. La noticia conmovió a sus seguidores.

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Exparticipante del ‘Desafío’ enfrenta la dolorosa pérdida de su bebé junto a su pareja

Héctor Murillo, recordado por su participación en el ‘Desafío’, y su pareja atraviesan un difícil momento tras la muerte de su hijo. La noticia conmovió a sus seguidores.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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