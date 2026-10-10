Exparticipante del ‘Desafío’ enfrenta la dolorosa pérdida de su bebé junto a su pareja

El deportista Héctor Murillo, conocido por su paso por el ‘Desafío’, enfrenta junto a su pareja uno de los momentos más difíciles de sus vidas: la pérdida de su hijo Isaac. La noticia generó mensajes de solidaridad entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo a la pareja en medio de este doloroso momento.

La perdida del pequeño Isaac marcó profundamente a sus padres, quienes esperaban con ilusión su llegada. La noticia ha despertado muestras de cariño de personas que siguen la trayectoria de Murillo y que se han unido a las expresiones de acompañamiento para la familia.



La historia del exparticipante del reality también ha puesto de manifiesto el dolor que viven muchas familias cuando enfrentan la pérdida de un bebé durante el embarazo. En estos momentos, el respeto por el duelo y la privacidad de los padres resulta fundamental.

Publicidad

Mientras atraviesan esta difícil experiencia, Héctor Murillo y su pareja han recibido mensajes de apoyo de quienes esperan brindarles fortaleza y acompañamiento. Sus seguidores se han unido a las muestras de solidaridad ante la despedida de su pequeño hijo Isaac.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

