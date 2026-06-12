Las tres coincidencias de Carolina Cruz y Mary Méndez: son más parecidas de lo que crees

Carolina Cruz y Mary Méndez se han consolidado como dos de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. Mientras Cruz forma parte de la familia de 'Día a Día' durante la semana, Méndez es una de las figuras principales de 'La Red', programa que se emite los fines de semana. Además de su trayectoria en los medios de comunicación, ambas comparten varias coincidencias en sus vidas personales y profesionales.

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La primera de ellas está relacionada con su fecha de nacimiento. Cruz nació el 12 de junio de 1979 en Tuluá, Valle del Cauca. Es hija de Luz María Osorio e Iván Cruz y actualmente tiene 47 años. Por su parte, Mary Méndez nació el 12 de junio de 1976 y tiene 50 años. De esta manera, las dos celebran su cumpleaños el mismo día, una particularidad que ha llamado la atención entre sus seguidores.

Asimismo, tanto Cruz como Méndez mantienen un interés constante por el ejercicio físico y los hábitos saludables. A través de diferentes espacios y publicaciones, ambas han compartido aspectos relacionados con el bienestar y el cuidado personal, temas que forman parte de su rutina diaria.



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En segundo lugar, las dos presentadoras pertenecen al signo Géminis. De acuerdo con la astrología, las personas nacidas bajo este signo suelen ser asociadas con características como la agilidad mental y la capacidad de adaptación.

Por otro lado, existe una coincidencia relacionada con los certámenes de belleza. Carolina participó en el Concurso Nacional de Belleza de 1999, donde obtuvo el título de virreina nacional. Gracias a esta participación, logró una importante exposición pública antes de desarrollar su carrera en la televisión.

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Entretanto, Mary Méndez también tuvo una experiencia en este tipo de competencias durante su juventud. La presentadora fue candidata en el certamen Miss Teen, una etapa que hizo parte de su recorrido antes de consolidarse en los medios de comunicación.

Es necesario mencionar que durante la celebración de sus cumpleaños, ambas recibieron múltiples mensajes de felicitación por parte de sus seguidores. A través de las redes sociales, los fanáticos aprovecharon la fecha para expresar muestras de cariño y destacar algunos momentos de sus respectivas trayectorias profesionales en la industria del entretenimiento.

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