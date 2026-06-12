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Coincidencias de Carolina Cruz y Mary Méndez, presentadoras 'Día a Día' y 'La Red' - CaracolTV

Las dos presentadores que alegran las mañanas y los fines de semana en Caracol Televisión tienen varios parecidos. Conoce en esta nota cuáles son las coincidencias.

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Las tres coincidencias de Carolina Cruz y Mary Méndez: son más parecidas de lo que crees

Las dos presentadores que alegran las mañanas y los fines de semana en Caracol Televisión tienen varios parecidos. Conoce en esta nota cuáles son las coincidencias.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Cuáles son las tres coincidencias de Carolina Cruz y Mary Méndez.
Cuáles son las tres coincidencias de Carolina Cruz y Mary Méndez.
Foto: Instagram @carolinacruzosorio y @marymendez55