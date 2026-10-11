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Juan Roberto Vargas recordó la muerte de su padre y cómo su madre sacó adelante a su familia - CaracolTV

Juan Roberto Vargas, Director de Noticias Caracol, abrió su corazón en ‘Se dice de mí’ y recordó la muerte repentina de su padre, el esfuerzo de su madre y cómo nació su pasión por el periodismo.

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Juan Roberto Vargas recordó la muerte de su padre y cómo su madre sacó adelante a su familia

Juan Roberto Vargas, Director de Noticias Caracol, abrió su corazón en ‘Se dice de mí’ y recordó la muerte repentina de su padre, el esfuerzo de su madre y cómo nació su pasión por el periodismo.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 11 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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