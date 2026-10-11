Juan Roberto Vargas recordó la muerte de su padre y cómo su madre sacó adelante a su familia

En una conversación íntima, Juan Roberto Vargas recordó algunos de los momentos más difíciles de su infancia. El director de Noticias Caracol habló sobre la repentina muerte de su padre, quien falleció a una edad temprana, y destacó el papel fundamental de su madre, quien asumió el reto de sacar adelante a su familia.

Además de compartir detalles de su historia familiar, el periodista habló sobre el origen de su vocación. Su interés por contar historias y acercarse a la realidad lo llevó a estudiar Comunicación Social y Periodismo, una decisión que marcó el comienzo de un camino profesional que hoy lo tiene al frente de uno de los noticieros más reconocidos del país.



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