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Matrimonio de Ariadna Gutiérrez en Cartagena, La Red anunció fecha y detalles de la ceremonia

La exreina ya estaría casada por lo civil con un empresario, sin embargo, la ceremonia religiosa y pública todavía no ha sucedido, por lo que sus seguidores tienen los ojos sobre ella.

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Ariadna Gutiérrez se casará en Cartagena por la iglesia, según La Red: fecha y detalles

La exreina ya estaría casada por lo civil con un empresario, sin embargo, la ceremonia religiosa y pública todavía no ha sucedido, por lo que sus seguidores tienen los ojos sobre ella.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ariadna Gutiérrez se casará en Cartagena
Ariadna Gutiérrez se casará en Cartagena
Foto: Instagram @gutierrezary