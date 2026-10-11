Ariadna Gutiérrez se casará en Cartagena por la iglesia, según La Red: fecha y detalles

Ariadna Gutiérrez, una de las exreinas de belleza y modelos colombianas de mayor reconocimiento internacional tras su paso por el Concurso Nacional de Belleza y Miss Universo 2015, vuelve a estar en el centro de la atención mediática.

La versión sobre el supuesto matrimonio surgió durante una conversación de Rodner Figueroa con la exreina Celinee Santos. El periodista contó que recientemente se encontró con Ariadna durante un viaje al viejo continente y aseguró que ella habia contraido nupcias.



“Me la acabo de encontrar en Suiza. Está divina, casada y fabulosa (…) Se casó y me presentó al marido”, afirmó el periodista Rodner Figueroa durante la conversación, dejando sorprendida a su entrevistada, quien reaccionó ante la información y la calificó como una primicia.

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Cómo será la boda de Ariadna Gutiérrez en Cartagena



La boda habría sido privada y por lo civil, realizada lejos de las cámaras y del público. Sin embargo, los presentadores del programa 'La Red' aseguran que a finales de octubre la exreina dará oficialmente el “sí” en una ceremonia religiosa en Cartagena.

De acuerdo con estas versiones, se tratará de “una celebración privada, exclusiva, con mucho hermetismo, con todos sus familiares y amigos cercanos”. Aunque no se conocen más detalles al respecto, en 'La Red' especulan que las personas que trabajaron en el evento tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad.

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Quién es el esposo de Ariadna Gutiérrez

Aunque la identidad de la pareja de la modelo se mantiene bajo reserva y no ha sido confirmada por ella públicamente, se conoce que se trataría de un empresario multimillonario extranjero de 51 años. Pese a que en sus canales oficiales la modelo suele referirse a sus proyectos profesionales y crecimiento personal sin hacer mención directa de su matrimonio, la información sobre su pareja ha comenzado a filtrarse.

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Cómo se supo que Ariadna Gutiérrez se casó

La versión sobre las nupcias surgió a raíz de una conversación entre el periodista Rodner Figueroa y la exreina Celinee Santos. Durante un reciente viaje al viejo continente, Figueroa coincidió con Ariadna Gutiérrez y reveló detalles del encuentro: “Me la acabo de encontrar en Suiza. Está divina, casada y fabulosa (…) Se casó y me presentó al marido”, afirmó el comunicador, convirtiéndose en la principal declaración pública sobre el matrimonio de la colombiana.

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