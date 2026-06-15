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Mary Méndez, de La Red, tendría fantosmía: qué es este trastorno y cómo lo habría identificado

La presentadora de La Red compartió en sus redes sociales detalles de una situación que la incomodó bastante, lo que generó diversas opiniones entre seguidores y usuarios.

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Mary Méndez sufriría de curioso trastorno: qué es y qué síntomas tiene

La presentadora de La Red compartió en sus redes sociales detalles de una situación que la incomodó bastante, lo que generó diversas opiniones entre seguidores y usuarios.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Mary Méndez sufriría de curioso trastorno.
Mary Méndez sufriría de curioso trastorno.
Foto: Instagram @marymendez55