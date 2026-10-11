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Fobia de Francy: la cantante se enfrentó al pánico por su nueva canción

Francy asegura que no estuvo familiarizada con los animales desde pequeña y cree que su pánico viene de ese momento, además, de malas experiencias que ha tenido que enfrentar.

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Francy tiene extraña fobia desde niña y un video musical la obligó a afrontarla

Francy asegura que no estuvo familiarizada con los animales desde pequeña y cree que su pánico viene de ese momento, además, de malas experiencias que ha tenido que enfrentar.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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