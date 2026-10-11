Francy tiene extraña fobia desde niña y un video musical la obligó a afrontarla

La reconocida cantante Francy abrió su corazón en una entrevista para revelar uno de sus mayores temores: su fobia a los equinos. Todo comenzó cuando le entregaron una nueva canción dedicada a los caballistas, lo que la obligó a enfrentarse cara a cara con el miedo a los animales, un temor que arrastra desde su infancia tras haber sido mordida por varios perros.

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¿Cómo superó Francy su fobia a los caballos?

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Lejos de rechazar el proyecto, la artista decidió buscar ayuda profesional y se matriculó en una escuela de chalanería en Pereira. El proceso no ha sido sencillo y lleva apenas un mes de estudio, pero poco a poco ha logrado familiarizarse con los animales.





Durante su entrenamiento, Francy ha tomado clases para aprender a subirse a los caballos a pelo y mantener la estabilidad sobre el lomo. Asimismo, le han enseñado la importancia de tocarlos con calma y permitir que la huelan para que la reconozcan, destacando además la inmensa paciencia que han tenido sus instructores durante todo este proceso.

"La primera clase fue muy difícil familiarizarme, tocarlos, estar allí cerca de ellos y de pronto poder lograr subirme. Fue una odisea", recordó la cantante con risas nerviosas.

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Este reto con los caballos está ligado directamente a su nuevo sencillo, un tema musical enfocado en el empoderamiento de la mujer, el amor propio y la dignidad femenina. Aunque actualmente los nervios la delatan cada vez que tiene un animal cerca, Francy tiene una meta clara para el futuro.

El gran sueño de la artista es superar por completo el miedo para poder salir a cantar montada a caballo durante sus presentaciones en vivo, consolidando así una hermosa conexión con estos animales frente a su público.

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