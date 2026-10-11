Así es la lujosa casa de Hernán Gómez, ‘El señor de la cantina’, hermano de Darío Gómez

El reconocido cantante de música popular Hernán Gómez, famoso por su éxito 'La cantina', abrió las puertas de su imponente propiedad a las cámaras de La Red. Durante un divertido y cercano recorrido guiado por Carlos Vargas, el artista mostró los rincones de la casa que construyó fruto de su trabajo, sus ahorros y el enorme éxito de su música, la cual ya supera los 70 millones de reproducciones.

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¿Cómo es la casa de Hernán Gómez y qué guarda en ella?

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La vivienda destaca por sus amplios espacios, sus acabados y un rincón muy especial dedicado a sus logros profesionales. En el lugar exhibe múltiples reconocimientos y hasta los regalos de su esposa el Día de la Amor y la Amistad.



Entre las grandes curiosidades de su hogar, el intérprete popular reveló su fascinante colección de ropa para shows:



Cuenta con un armario con cerca de 90 vestidos.

Colecciona trajes de diversos colores y chaquetas exclusivas, incluso algunas que le han regalado en Europa.

Mantiene un cuidado personal extremo con su vestuario, al punto de que él mismo prefiere planchar sus trajes.

El intérprete también tiene su propio gimnasio y una enorme piscina en la mitad de la propiedad. En su habitación principal, Carlos Vargas le saca hasta la ropa interior y hace que confiese una de sus reglas: "Yo plancho, ya lavo la ropa, pero aquí ya con mi esposa, ella lava y yo plancho", confesó el cantante entre risas durante el recorrido por su habitación.

Zonas de entretenimiento y la gran vista de su propiedad

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El artista también mostró la zona de entretenimiento de su finca, diseñada especialmente para disfrutar con amigos y familiares. El espacio cuenta con una mesa de billar, cancha de microfútbol y una espectacular vista hacia la naturaleza.

Además, en los alrededores de la propiedad conserva un espacio dedicado al campo con gallinas, manteniendo la sencillez y el contacto con la naturaleza que lo caracterizan a pesar de su gran éxito en la industria musical.

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