Así es la lujosa casa de Hernán Gómez, ‘El señor de la cantina’, hermano de Darío Gómez

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El reconocido cantante de música popular Hernán Gómez, famoso por su éxito 'La cantina', abrió las puertas de su imponente propiedad a las cámaras de La Red. Durante un divertido y cercano recorrido guiado por Carlos Vargas, el artista mostró los rincones de la casa que construyó fruto de su trabajo, sus ahorros y el enorme éxito de su música, la cual ya supera los 70 millones de reproducciones.
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La vivienda destaca por sus amplios espacios, sus acabados y un rincón muy especial dedicado a sus logros profesionales. En el lugar exhibe múltiples reconocimientos y hasta los regalos de su esposa el Día de la Amor y la Amistad.
Entre las grandes curiosidades de su hogar, el intérprete popular reveló su fascinante colección de ropa para shows:
El intérprete también tiene su propio gimnasio y una enorme piscina en la mitad de la propiedad. En su habitación principal, Carlos Vargas le saca hasta la ropa interior y hace que confiese una de sus reglas: "Yo plancho, ya lavo la ropa, pero aquí ya con mi esposa, ella lava y yo plancho", confesó el cantante entre risas durante el recorrido por su habitación.
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El artista también mostró la zona de entretenimiento de su finca, diseñada especialmente para disfrutar con amigos y familiares. El espacio cuenta con una mesa de billar, cancha de microfútbol y una espectacular vista hacia la naturaleza.
Además, en los alrededores de la propiedad conserva un espacio dedicado al campo con gallinas, manteniendo la sencillez y el contacto con la naturaleza que lo caracterizan a pesar de su gran éxito en la industria musical.
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