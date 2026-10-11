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Casa de Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez: gimnasio, piscina, varios clósets y más

Carlos Vargas visitó la casa del cantante de música popular, Hernán Gómez; el presentador de La Red conoció toda la vivienda y le sacó hasta la ropa interior al cantante.

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Así es la lujosa casa de Hernán Gómez, ‘El señor de la cantina’, hermano de Darío Gómez

Carlos Vargas visitó la casa del cantante de música popular, Hernán Gómez; el presentador de La Red conoció toda la vivienda y le sacó hasta la ropa interior al cantante.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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