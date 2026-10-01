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'Yo Me Llamo' Capítulo 50
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Mamá de ‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 estuvo en 'La Voz Senior' de Caracol TV

Quién es mamá de ‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 que participó en un ‘reality’ de Caracol Televisión. Ella también canta, actúa y además baila y hay un video de su presentación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mamá de ‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 también canta y estuvo en ‘reality’ de Caracol

Leopardo Marmolejo, como se llama el hombre que imita al arista argentino, reveló en ‘Día a Día’ que fue su mamá la que le dio el impulso para interpretar al cantante de los Fabulosos Cadillacs.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’
‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’
Foto: Caracol TV