Mamá de ‘Vicentico’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026 también canta y estuvo en ‘reality’ de Caracol

Y es que el imitador de ‘Vicentico’ en ‘Yo Me Llamo’ 2026 contó que desde muy joven ha estado involucrado en la música y en 2023 se le dio la oportunidad de presentarse en el concurso de Caracol, pero no estaba seguro de hacerlo; una llamada con su mamá, actriz y cantante terminó por convencerlo.

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Y es que la madre del doble del artista argentino es Azury Marmolejo, que participó en ‘La Voz Senior’, de Caracol Televisión, en 2021. La mujer interpretó ‘Ave María‘ de Franz Schubert y con su lírica logró conquistar a Natalia Jiménez, que fue la única ‘coach’ que se dio vuelta al escucharla. Su hijo, que para entonces no era el doble de Vicentico, aunque sí escuchaba su música, la acompañó y celebró el paso que ella dio a sus 76 años.

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La artista, nacida en Cali, pero radicada en Bogotá, además puso a bailar a los jueces con unas castañuelas que llevó para todos los entrenadores. Ahí también demostró que es una aficionada del arte, pues también actúa y baila.

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Cuánto ganó ‘Vicentico’ en ‘Yo Me Llamo’ 2026

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Aunque el exparticipante no logró llegar hasta las instancias finales, ni quedarse con el gran premio, no se fue del programa con las manos vacías, pues, por ser el mejor de una de las noches, logró quedarse con 5 millones de pesos.

‘Yo Me Llamo Vicentico’ obtuvo el reconocimiento económico luego de interpretar ‘Vasos vacíos’, icónica canción del vocalista de los Fabulosos Cadillacs, junto a la imitadora de Celia Cruz Patty Padilla, que también pasó por el templo de la imitación en temporadas pasadas.

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Curiosamente, el exconcursante ya había interpretado ese tema frente al jurado de 'Yo Me LLamo', pero en 2023, durante la etapa de las audiciones. No obstante, no logró las estrellas verdes para poder avanzar, aunque Amparo Grisales sí le vio "potencial".