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Por qué los papás de Emmanuel Esparza no estuvieron en su boda con Essined Aponte

Detalles sobre por qué los papás de Emmanuel Esparza no estuvieron en su boda con Essined Aponte, y el emotivo regalo que ella le dio para que los sintiera mucho más cerca.

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Papás de Emmanuel Esparza no pudieron ir a su boda con Essined Aponte, y ella le dio regalo

La pareja recordó en ‘Día a Día’, de Caracol, este episodio y contó detalles del emotivo momento que vivieron durante su matrimonio, que se celebró en Villa de Leyva (Boyacá), a mediados del 2026.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Emmanuel Esparza y Essined Aponte
Emmanuel Esparza y Essined Aponte
Foto: Instagram @esparzaemmanuel