Papás de Emmanuel Esparza no pudieron ir a su boda con Essined Aponte, y ella le dio regalo

Emmanuel Esparza y Essined Aponte protagonizaron uno de los momentos más especiales de su historia de amor al contraer matrimonio, luego de varios años de noviazgo. Aunque la pareja quiso compartir ese momento especial solo con las personas verdaderamente cercanas, los padres del español no pudieron asistir.

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¿Por qué los padres de Emmanuel Esparza no fueron a su matrimonio con Essined Aponte?

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De acuerdo con lo contado por Essined Aponte en 'Día a Día', el padre de Emmanuel tenía problemas de salud y su médico le recomendó no viajar, por lo que, pese a los esfuerzos del actor para que sus padres pudieran acompañarlo, finalmente no fue posible.





“Él lo intentó hasta el último minuto, pero su médico le dijo que no”, explicó Essined al recordar la situación.

Para Emmanuel, la ausencia de sus padres fue especialmente significativa, pues quería contar con ellos en uno de los momentos más importantes de su vida. Ante esta situación, Essined buscó una manera de hacerlos sentir presentes durante la celebración. La actriz contó que colocó una tablet para que los padres de Emmanuel pudieran seguir la ceremonia y la celebración en vivo, aunque reconoció que eso no reemplazaba tenerlos físicamente a su lado.

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El emotivo regalo de Essined Aponte a Emmanuel Esparza en su boda

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La actriz contó que se alió con algunas personas cercanas para preparar un detalle especial para Emmanuel. Todo comenzó cuando el actor recibió una corbata que aparentemente era igual a otra que ya tenía. "Cuando abro la corbata, es la misma”, recordó Emmanuel.

Sin entender inicialmente qué estaba sucediendo, el actor giró y descubrió que detrás había una fotografía de él junto a sus padres abrazándose, un recuerdo que Essined había preparado especialmente para él.

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Emmanuel explicó que hasta ese instante había conseguido controlar sus emociones durante la celebración, pero la fotografía de sus padres cambió completamente el momento. El detalle tenía un significado especial: hacer que los padres del actor estuvieran simbólicamente presentes en el matrimonio, a pesar de que las circunstancias les habían impedido viajar.

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La fotografía que apareció durante la celebración terminó convirtiéndose en un símbolo de ese vínculo familiar y provocó una de las reacciones más emotivas del actor.

