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Hijo de Kaleth Morales volverá a ser papá, a sus 22 años, y pidió matrimonio

Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato, sorprendió a sus seguidores con dos nuevas noticias familiares: será papá por segunda vez, a sus 22 años, y le pidió matrimonio a su esposa.

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Hijo de Kaleth Morales volverá a ser papá, a sus 22 años, y pidió matrimonio

Se trata de Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato, que sorprendió a sus seguidores con dos nuevas noticias familiares, que emocionaron a sus seres queridos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Hijo de Kaleth Morales
Hijo de Kaleth Morales
Foto: Instagram @samuelmoralesofc