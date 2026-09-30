'Aquel', serie sobre Raphael, mostrará su rivalidad con Julio Iglesias

Aunque en la década de los 80 hubo ciertos roces verbales e indirectas en prensa promovidos por el choque de egos y el afán por el trono de la canción española, con los años ambos artistas aclararon que siempre existió un profundo respeto mutuo, reconociéndose como los dos grandes titanes de la música en español del siglo XX.

Cuál es la rivalidad entre Raphael y Julio Iglesias

La rivalidad entre Raphael y Julio Iglesias fue, ante todo, una competencia construida por los medios de comunicación durante los años 70 y 80, alimentada por sus personalidades opuestas y estilos musicales contrastantes: mientras Raphael deslumbraba con su fuerza vocal y teatralidad dramática en el escenario, Julio conquistaba las listas de ventas globales con su tono susurrado y su aura de galán.

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Por eso mismo, uno de los mayores atractivos que tendrá la producción es la reconstrucción de la intensa y comentada competencia profesional que existió entre Raphael y Julio Iglesias durante el auge de la música romántica. Aunque durante años ambos mantuvieron una postura reservada sobre la prensa del corazón, esta bioserie revelará los matices reales de dicho enfrentamiento artístico.

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En medio de charlas con Noticias Caracol y Blu Radio, Dago García compartió cómo el equipo de producción logró plasmar este episodio clave sin caer en mitos ni caricaturas.



"La rivalidad de Raphael con Julio Iglesias era un tema que nos llamaba mucho la atención y, negociando con él, logramos exponerlo durante la serie con una perspectiva bastante realista", agregó Dago García en ‘Mañanas Blu’.

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De qué trata 'Aquel', la nueva bioserie de Raphael producida por Caracol Televisión

'Aquel' es la miniserie biográfica autorizada de ocho episodios que explora la trayectoria humana y musical de Raphael, una de las voces más trascendentales de la música hispana. La historia inicia con sus humildes orígenes en la España de posguerra y avanza hacia su consagración global en icónicos escenarios de Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

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Realizada en una destacada alianza de producción internacional entre Caracol Televisión y la española DLO Producciones, la trama aborda sus mayores glorias en la industria discográfica, pero también sus sombras, dilemas de salud y los aspectos más privados de su entorno familiar. En el proyecto participan talentos colombianos como Dago García (Vicepresidente de Producción y Contenidos de Caracol Televisión) y Lisette Osorio (Vicepresidenta de Ventas Internacionales), reafirmando el posicionamiento de la televisión nacional en el mercado global.

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