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'Aquel', nueva serie sobre Raphael, mostrará su rivalidad con Julio Iglesias

La serie 'Aquel' de Raphael se estrenará en Netflix el próximo 9 de octubre bajo una importante alianza entre Caracol Televisión y DLO Producciones, revelando pasajes inéditos de su vida artística.

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'Aquel', serie sobre Raphael, mostrará su rivalidad con Julio Iglesias

La serie 'Aquel' de Raphael se estrenará en Netflix el próximo 9 de octubre bajo una importante alianza entre Caracol Televisión y DLO Producciones, revelando pasajes inéditos de su vida artística.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Aquel', su elenco y productores
'Aquel', su elenco y productores
Foto: Caracol Televisión