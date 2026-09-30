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Capítulo 50 Yo Me Llamo : El Templo de la Imitación se convierte en escenario de un nuevo combate musical - CaracolTV

El Templo de la Imitación volvió a ser escenario de un intenso combate musical, donde los imitadores demostraron su talento y buscaron conquistar a los jurados con cada una de sus presentaciones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:08 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 50: El Templo de la Imitación se convierte en escenario de un nuevo combate musical
IMAG CAP 49.jpg
1:05:44
Capítulo 49
los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
IMAG CAP 48.jpg
1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
IMAG CAP 47.jpg
1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
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1:06:08
Capítulo 50
El Templo de la Imitación se convierte en escenario de un nuevo combate musical

Capítulo 50 Yo Me Llamo : El Templo de la Imitación se convierte en escenario de un nuevo combate musical

El Templo de la Imitación volvió a ser escenario de un intenso combate musical, donde los imitadores demostraron su talento y buscaron conquistar a los jurados con cada una de sus presentaciones.

Por: Jorge Andrés Bernal
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IMAG CAP 49.jpg
1:05:44
Capítulo 49
los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
IMAG CAP 48.jpg
1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
IMAG CAP 47.jpg
1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 24 de septiembre completo y gratis.
1:03:15
Capítulo 46
cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
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1:06:08
Capítulo 45
Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas
Elder Dayán en el Templo de la Imitación.
1:06:29
Capítulo 44
los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará
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1:06:08
Capítulo 50
El Templo de la Imitación se convierte en escenario de un nuevo combate musical