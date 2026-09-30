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'Yo Me Llamo' Capítulo 50
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‘Yo Me Llamo Reykon’ conquistó al jurado y recibió un premio de 5 millones - CaracolTV

Durante el capítulo 50 de ‘Yo Me Llamo’, el imitador de Reykon llegó al escenario dispuesto a demostrar el trabajo que ha realizado durante la competencia.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Reykon’ conquistó al jurado y recibió un premio de 5 millones

Durante el capítulo 50 de ‘Yo Me Llamo’, el imitador de Reykon llegó al escenario dispuesto a demostrar el trabajo que ha realizado durante la competencia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Reykon' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Reykon' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión