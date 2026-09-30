‘Yo Me Llamo Reykon’ conquistó al jurado y recibió un premio de 5 millones

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ vivió una velada vibrante en su capítulo 50, donde la evolución y el compromiso de los participantes se hicieron evidentes de principio a fin. Sin embargo, fue el imitador de Reykon quien se robó todas las miradas tras entregar una de las actuaciones más completas y fluidas de la jornada.

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La presentación desató una oleada de piropos por parte de la mesa de jurados. Amparo Grisales resaltó de inmediato lo orgánica y cálida que se sintió su puesta en escena, felicitándolo por la naturalidad con la que bailó y la excelente química e interacción que mantuvo con su bailarina en la tarima. El momento más impactante llegó cuando el concursante confesó que apenas llevaba cuatro días practicando la coreografía, lo que elevó aún más el valor de su logro.

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Por su parte, César Escola enfatizó en la fuerza interpretativa y el destacado manejo corporal que demostró el participante durante la canción. Sumándose a los elogios, Elder Dayán aplaudió el compromiso del imitador, destacando la importancia de que los concursantes apliquen de inmediato los consejos que reciben en la escuela del programa.

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Gracias a una sobresaliente actuación, el jurado tomó una decisión sin vacilaciones: por votación unánime, ‘Yo Me Llamo Reykon’ fue coronado como el mejor de la noche, obteniendo como recompensa un incentivo económico de 5 millones de pesos colombianos.



Cuál es el nombre real de Reykon y de dónde nació

El cantante colombiano conocido artísticamente como Reykon se llama Andrés Felipe Robledo Londoño. Nació el 12 de diciembre de 1986 en Envigado, Antioquia, y se consolidó como uno de los pioneros del género urbano en Colombia a nivel internacional con éxitos como "La Santa" y "El Chisme".

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Cómo se le conoce a Reykon en la industria de la música urbana

Dentro de la escena del reguetón y la música latina, Andrés Felipe Robledo Londoño es ampliamente reconocido bajo el apodo de "El Líder", un seudónimo que adoptó desde los inicios de su carrera musical en Medellín para marcar su huella como referente del movimiento urbano.

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