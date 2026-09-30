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Quiénes son los actores que hacen de Raphael en 'Aquel', serie basada en su vida

El 9 de octubre, Netflix estrena Aquel, la ambiciosa bioserie sobre Raphael producida por Caracol Televisión y DLO Producciones, con un elenco de lujo que reconstruye las etapas clave del mito musical español.

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Quiénes son los actores que hacen de Raphael en 'Aquel', serie basada en su vida

El 9 de octubre, Netflix estrena Aquel, la ambiciosa bioserie sobre Raphael producida por Caracol Televisión y DLO Producciones, con un elenco de lujo que reconstruye las etapas clave del mito musical español.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Aquel', su elenco y productores
'Aquel', su elenco y productores
Foto: Caracol Televisión