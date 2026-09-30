Quiénes son los actores que hacen de Raphael en 'Aquel', serie basada en su vida

Dar vida a una de las voces más dramáticas de la música hispana exigía un trabajo de caracterización extraordinario. Por esta razón, la producción apostó por dividir el rol protagónico en dos momentos cruciales de su vida para reflejar fielmente la transformación física, artística y vocal de "El Divo de Linares" a lo largo de más de seis décadas sobre los escenarios.

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Quiénes son los actores que interpretan a Raphael en 'Aquel'

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El actor español Javier Morgade es el encargado de encarnar a Raphael en su etapa de juventud. Morgade asume el reto de mostrar los primeros pasos del artista desde la España de posguerra, sus comienzos en festivales de la canción y esa desbordante energía que lo catapultó al estrellato internacional en plazas como Madrid, París y Las Vegas. Morgade ha ganado notable reconocimiento en la televisión y el cine tras participar en producciones de gran impacto como ‘Disco’, ‘Ibiza’, ‘Locomía’ y la serie ‘Alma’.

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Por su parte, el reconocido y galardonado actor Carlos Santos toma el testigo para interpretar al Raphael maduro. Santos se adentra en el periodo de máxima consolidación de la estrella, abordando pasajes más complejos de su historia personal y profesional, incluyendo las sombras de la fama, sus problemas de salud y la exigencia de mantenerse en la cima del espectáculo global durante décadas.

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Santos, reconocido por su fructífera trayectoria en la industria audiovisual española y ganador del Premio Goya a Mejor Actor Revelación por El hombre de las mil caras, aporta la madurez dramática necesaria para abordar pasajes más complejos del intérprete en pleno apogeo de su éxito global.

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Quiénes integran el resto del reparto principal de la serie

La serie no solo se enfoca en la figura del cantante, sino también en las personas, colaboradores y familiares que formaron parte de su entorno más íntimo. El elenco principal se complementa con talentos de gran trayectoria en el cine y la televisión de España.

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Francesco Carril: Aporta solidez dramática en un papel determinante dentro del círculo personal del intérprete.

Natalia Varela: Encarna una de las figuras femeninas fundamentales en la vida del ídolo.

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Pepa Aniorte: Aporta su reconocida fuerza actoral para dar vida a personajes clave en el núcleo afectivo y familiar del artista.

Manolo Caro: Interpreta a uno de los aliados estratégicos en el desarrollo de la carrera del artista.

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El trabajo actoral estuvo respaldado por la dirección de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, bajo guiones firmados por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó.

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Qué dijo Dago García sobre el trabajo del elenco en la bioserie

La elección del reparto y la profundidad con la que se abordan los acontecimientos históricos responden a una visión narrativa de alto nivel. Dago García, Vicepresidente de Producción y Contenidos de Caracol Televisión y productor ejecutivo del proyecto, resaltó en entrevistas con Noticias Caracol y Blu Radio lo indispensable que resultaba contar con actores capaces de transmitir la vulnerabilidad real del artista más allá del personaje público.

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García explicó que el paso del tiempo permitió que Raphael diera libertad creativa para exponer momentos controvertidos, como su histórica rivalidad profesional con Julio Iglesias o pasajes personales antes reservados, lo cual exigió de Carlos Santos y Javier Morgade una interpretación llena de matices, rigor y respeto histórico.

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