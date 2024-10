Essined Aponte, actriz de Escupiré Sobre Sus Tumbas: Quién es su novio y por qué tuvo una dura niñez

A partir de este 28 de octubre, los fanáticos de Caracol Televisión podrán conectarse con Escupiré Sobre Sus Tumbas , una historia cargada de misterio y mucha pasión. Esta vez, la reconocida actriz Essined Aponte tendrá la posibilidad de dar vida a Victoria Iguarán; por lo que te contamos en esta nota todo lo que debes saber acerca de la puertorriqueña que sin lugar a dudas enamorará a la audiencia con su belleza y talento.

Quién es Essined Aponte

Aponte nació el 9 de abril de 1991 en Puerto Rico y, contrario a lo que muchos piensan, no se apasionó desde joven por la actuación, pues tuvo la oportunidad de estudiar Diseño de Interiores. Con el tiempo se dedicó al modelaje, lo que la llevó a concursar en el certamen Nuestra Belleza Latina en 2012, donde no logró obtener el primer lugar. Ante la derrota, la mujer no se dejó desanimar, debido a que inició su carrera como presentadora de un programa en Univisión hasta posteriormente lanzarse a la fama con su oficio como actriz.

Aponte ha tenido la dicha de integrar exitosos proyectos de la talla de 'Nicky Jam: el ganador' y La Reina de Indias y El Conquistador, transmitida por Caracol Televisión en 2020.

Por qué Essined Aponte tuvo una dura infancia

En diálogo con La Red en 2023, Essined reveló que fue víctima de violencia doméstica a manos del padre de su hermana menor; sin embargo, confesó que no se refería mucho al tema porque le gusta enfocarse en su progreso a nivel personal. Según su versión de los hechos, nunca la agredieron a ella, pero describió como "un infierno" ver todo lo que estaba ocurriendo con su madre, quien trabajó durante gran parte de su vida como modelo de cabello.

Quién es el novio de Essined Aponte

Esta hermosa mujer sostiene una relación sentimental con el galán Emmanuel Esparza. Aunque se conocieron en las grabaciones de La Reina de Indias y El Conquistador, no llegaron a tener algo más allá de la amistad, dado que ambos tenían asuntos sentimentales por responder; no obstante, cuando regresaron al país un año después del rodaje se encontraron y no pudieron contenerse a la magia del amor.

La pareja ha destacado en las plataformas digitales por su evidente química, ya que además de novios demuestran ser grandes amigos, cómplices y compañeros, por lo que siempre están buscando la manera de apoyarse en cada uno de los proyectos que emprenden para cine, teatro o televisión.

Essined Aponte deleitará al público con su participación en Escupiré Sobre Sus Tumbas , serie en la que trabaja de la mano con Cristian Gamero y María Elisa Camargo.