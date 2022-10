¡Toma nota! Esto es lo que se necesita para conquistar a Essined Aponte de La Reina de Indias

La Reina de Indias y el Conquistador ha logrado cautivar noche a noche a los televidentes, pues se desarrolla en los años de 1500 y allí se enamoran Pedro de Heredia (interpretado por Emmanuel Esparza ) y la India Catalina, quienes además deben atravesar por varias dificultades en el camino, incluida la traición.

Esta nueva apuesta de Caracol Televisión está inspirada en lo que vivió un personaje muy importante para la historia de Colombia, pues jugó un papel clave para el mestizaje y levantó su voz frente a las injusticias del mundo en ese momento. Es justamente sobre este aspecto que Aponte habló en entrevista de lo que en la actualidad se suele nombrar como ‘empoderamiento’ y el mensaje que quiso enviar a las mujeres contemporáneas.

Mira también: “Conectaba con el alma”: Así era la India Catalina desde la mirada de Essined Aponte

Publicidad

"Hoy en día es muy fácil ver a una mujer empoderada en todos los aspectos, desde que se levantan a trabajar y hasta la lucha para conseguir igualdad de oportunidades. En esa época no era tan fácil ver personajes que tuvieran esa seguridad a la hora de imponerse”.

Te podría interesar: ¿Con cuál personaje de fantasía se siente identificada Essined Aponte de La Reina de Indias?

Como un juego de palabras para esta producción de La Reina de Indias y el Conquistador, en cuya trama la joven indígena siente una conexión especial con el hombre español y confía plenamente en él, pues este conquistó su corazón, la boricua de 31 años relató cómo es que un hombre puede llegar a enamorarla.

“A mi háganme reír, yo soy de risa fácil, pero a mí me gusta que también me respeten los sí y los no. Con eso ya tienen un puntico grande”, expresó en medio de justamente risas.

Publicidad

Para finalizar la entrevista, Aponte extendió una invitación a todos los televidentes para que sigan conectados con esta producción que retrata la historia de una mujer tan emblemática.