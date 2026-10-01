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Qué dijo Epa Colombia sobre ir a casa por cárcel, durante nueva audiencia

Te contamos qué dijo Epa Colombia, cuyo nombre verdadero es Daneidy Barrera Rojas, durante una audiencia relacionada con el proceso de reparación a Transmilenio. Aseguró que podría obtener la casa por cárcel.

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Epa Colombia dijo que podría obtener casa por cárcel durante una nueva audiencia

Daneidy Barrera volvió a aparecer públicamente durante una audiencia relacionada con el proceso de reparación a Transmilenio por los daños ocasionados a una estación en las manifestaciones de 2019.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia'
Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia'
Foto: Instagram @epa_colombia