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Lina Tejerio muestra fotos junto a Gael, su bebé

La actriz y protagonista de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, compartió una serie de fotografías en compañía de su recién nacido y generó gran emoción entre los cibernautas.

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Lina Tejeiro compartió fotos de sus primeras semanas junto a Gael: “Qué locura tan hermosa”

La actriz y protagonista de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, compartió una serie de fotografías en compañía de su recién nacido y generó gran emoción entre los cibernautas.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lina Tejeiro
Lina Tejeiro
Foto Instagram: @linatejeiro