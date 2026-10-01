Lina Tejeiro compartió fotos de sus primeras semanas junto a Gael: “Qué locura tan hermosa”

Lina Tejeiro abrió su corazón en redes sociales al publicar una emotiva galería de fotos de sus primeras semanas junto a su bebé, Gael. La actriz colombiana acompañó las imágenes con la frase “qué locura tan hermosa”, desatando miles de reacciones entre sus seguidores, quienes celebran con emoción esta nueva etapa de su vida.

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Con una trayectoria consolidada en la televisión nacional y una comunidad de millones de fans, Lina Tejeiro reafirma la cercanía con su público al compartir los momentos más íntimos de su maternidad. Las tiernas postales junto a su pequeño Gael reflejan el amor y la felicidad que vive en este momento la artista, convirtiéndose en tendencia instantánea en plataformas digitales.

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“Dos semanas de tú y yo. Dos semanas conociéndote, aprendiéndote y aprendiendo también una versión de mí que no conocía. Sueño, cansancio, teta, pañales, lágrimas, besos, miedo, paciencia… y un amor que no sabía que podía sentirse así. Apenas llevamos 14 días juntos y siento que te conozco de toda la vida”, aseguró la actriz de ‘Padres e Hijos’.





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Reacción de seguidores a fotos del hijo de Lina Tejeiro

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Tras la publicación de la galería de fotos, cientos de cibernautas no dudaron en reaccionar y, decidieron dejar uno que otro mensaje en la publicación como: “Rajiiiiii 🥹se siente hermoso verte así! Te amo, los amo”, “Ayy y ese olor a bebé recién nacido es Aroma del cielo, en tus brazos tienes el amor más puro del mundo”, “Espectacular y durísimo, por eso hagas lo que hagas serás siempre excelente mamá” y “Aquí tus niñeras de confianza cuando quieras 🥹”, entre otros.

¿Quién es la pareja actual de Lina Tejeiro y papá de Gael?

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Lina Tejeiro ha mantenido bajo reserva ciertos aspectos de su vida sentimental reciente, enfocado la atención de sus seguidores en su etapa como madre y en el nacimiento de su hijo Gael.

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¿Qué significa el nombre Gael y cuál es su origen?

El nombre Gael tiene origen celta y se relaciona con los pueblos gaélicos. Su significado suele interpretarse como “hombre generoso” o “persona de origen gaélico”. Es un nombre asociado con la cultura y tradición de los pueblos celtas.

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¿Qué edad tiene Lina Tejeiro y cuáles son sus producciones más famosas?

La actriz colombiana Lina Tejeiro nació el 8 de octubre de 1991 en Villavicencio, Meta. Es recordada por sus destacados papeles en producciones de la televisión nacional como 'Padres e Hijos', 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ y diversos proyectos de entretenimiento digitales.