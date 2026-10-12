Cantante colombiana hizo canción de infidelidad de su novio y hasta la amante reaccionó

La Gutti es una cantante de música popular colombiana que se encuentra radicada en España y busca posicionarse como una de las voces juveniles más importantes del género. Recientemente presentó su sencillo titulado 'La otra', una composición inspirada directamente en una amarga experiencia personal al descubrir que su entonces pareja le era infiel.

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Según relató la propia artista, en ‘La Red’ (programa de Caracol Televisión), tras pasar el dolor de la tusa llegó la inspiración: "Realmente yo siento que esa canción fue una canción que a mí me regaló Dios porque el primer verso se me vino de la nada".

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Para promocionar el tema musical, La Gutti decidió utilizar como estrategia en sus redes sociales la narración del drama real que vivió. La publicación no tardó en generar respuestas, incluyendo reclamos directos por parte de la mujer involucrada y su familia. Entre los mensajes recibidos, la tercera en discordia le recriminó: "Parece que estás dolida. No sé por qué no puedes aceptar que él se quiso quedar conmigo y ya", e incluso intervino la hermana con amenazas de confrontación física.





La situación escaló cuando la madre de la mujer involucrada también le escribió para reclamarle: "Si ella fue moza, mala suerte, pero tan buena novia no sería para que le pusieran los cachos. Le voy a hacer cerrar las redes porque yo con esta no me quedo".

¿Qué dijo La Gutti sobre reacción de la amante de su exnovio?

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A pesar de los ataques y reclamos recibidos, la cantante asegura que no se arrepiente de haber hecho pública su vivencia. Aunque reconoce que en plataformas digitales vivir sin redes sociales es imposible, destaca que la respuesta de la audiencia ha sido mayoritariamente positiva.

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"Afortunadamente para mí, la gente que ha llegado toda está a favor de la historia, entonces lo he usado como una manera de fortalecer mi proyecto", puntualizó La Gutti, quien enfatizó sobre el esfuerzo de trabajar de forma independiente, ahorrar mediante diversos empleos y financiar sus propias producciones musicales para consolidar su carrera artística.

