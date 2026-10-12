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Cantante colombiana hizo canción de infidelidad de su novio y la amante reaccionó

Cantante colombiana de música popular hizo canción sobre la infidelidad de su novio, y la amante reaccionó. Además, la mamá y la hermana de la tercera en discordia también le respondieron.

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Cantante colombiana hizo canción de infidelidad de su novio y hasta la amante reaccionó

La Gutti lanzó 'La otra', un tema basado en una historia de engaño que ella vivió en carne propia, desatando la reacción de la amante, la hermana y la mamá de ella.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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La Gutti
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Foto: Caracol TV