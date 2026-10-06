Shakira y Piqué regresaron a los juzgados para revisar el régimen de visitas de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué volvieron a verse las caras en los juzgados de Barcelona este 6 de octubre. Casi cuatro años después de firmar su acuerdo de custodia, la cantante colombiana solicitó revisar las condiciones del régimen de visitas con Milan y Sasha, reabriendo la conversación sobre el tiempo que el exfutbolista español comparte con ellos.

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Tras su mediática ruptura en 2022, la barranquillera se radicó en Estados Unidos con los pequeños. Sin embargo, la intérprete de 'Gitana' decidió ajustar legalmente los términos pactados para proteger el bienestar familiar y adaptar el calendario a sus actuales compromisos. Aunque la audiencia privada mantuvo bajo reserva la decisión final, el reencuentro de la expareja genera máxima expectativa entre sus seguidores.

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“La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona (donde vive Piqué) no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, señala el comunicado de prensa compartido por el equipo jurídico de la intérprete de ‘Antología’.

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Durante los periodos vacacionales de corta duración, Shakira también solicitó que sea el padre de sus hijos quien viaje a Miami para compartir con ellos. Según explicó, esta medida permitiría evitar los desplazamientos transatlánticos por pocos días y los cambios de horario que implican.





La cantante señaló además que esta alternativa favorecería la continuidad de las actividades habituales de Milan y Sasha. De acuerdo con el comunicado, mantener sus rutinas contribuiría a proteger su bienestar emocional, físico y académico. Cabe mencionar que, mientras el proceso avanza, el equipo de también compositora pidió además “respeto a la intimidad de los menores” y la “máxima consideración” al tratar públicamente el caso, dejando claro que el centro de la disputa, según su versión, debe ser el bienestar de Milan y Sasha.

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¿Por qué Shakira y Gerard Piqué volvieron a los juzgados este 6 de octubre?

Shakira solicitó revisar formalmente los términos del acuerdo de custodia y el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha Piqué Mebarak. La audiencia tuvo lugar el 6 de octubre de 2026 en los juzgados de Barcelona, España, para adaptar las fechas de convivencia a las dinámicas actuales de la artista en Miami.

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¿Qué acuerdo de custodia tenían Shakira y Piqué sobre Milan y Sasha?

En noviembre de 2022, la cantante colombiana y el exfutbolista del FC Barcelona firmaron un pacto que permitió a Shakira mudarse a Miami, Estados Unidos, con los dos menores. El acuerdo establecía periodos de vacaciones y días específicos para que Gerard Piqué pudiera viajar a visitarlos o compartiera tiempo con ellos en España.