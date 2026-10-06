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Shakira y Piqué regresaron a los juzgados: qué pasó entre la cantante y el exfutbolista

La artista barranquillera y el exfutbolista español volvieron a verse en los juzgados, esta vez por las visitas pactadas con sus hijos. ¿Qué decisión se tomó?

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Shakira y Piqué regresaron a los juzgados para revisar el régimen de visitas de sus hijos

La artista barranquillera y el exfutbolista español volvieron a verse en los juzgados, esta vez por las visitas pactadas con sus hijos. ¿Qué decisión se tomó?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 6 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Gerard Piqué y Shakira
Gerard Piqué y Shakira
Foto: Getty Images