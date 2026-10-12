Ana del Castillo reveló cómo avanza su embarazo: “Quiero romper fuente en tarima”

La cantante vallenata Ana del Castillo atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, espera a su primer hijo. En una entrevista con la emisora ‘Mix’, la artista compartió detalles de su embarazo, mostró imágenes de cómo avanza su gestación y sorprendió al hablar de cómo le gustaría vivir el nacimiento de su bebé.

“Yo soy una artista diferente, un poco alocada. Yo quiero romper fuente en tarima”, comentó entre risas Ana, dejando ver su particular manera de imaginar esta nueva etapa.



¿Cómo avanza el embarazo de Ana del Castillo?

Publicidad

Desde que anunció que se convertirá en madre por primera vez, Ana del Castillo ha compartido con sus seguidores algunos detalles de su proceso de gestación.

La cantante aseguró que se encuentra bien de salud y explicó que, según las indicaciones de su médico, puede continuar cumpliendo con sus compromisos laborales. También contó que, de acuerdo con la información que ha recibido, su bebé se encuentra bien y presenta un desarrollo de cinco días por delante de lo esperado.

Publicidad

¿Cómo quiere vivir su parto Ana del Castillo?



Fiel a su personalidad espontánea, la artista bromeó sobre la posibilidad de que el nacimiento de su hijo coincida con una presentación musical.

Su comentario llamó la atención por la manera en que relaciona su vida artística con esta nueva etapa personal. Sin embargo, aunque manifestó su deseo de romper fuente en plena tarima, no significa que tenga previsto hacerlo.

Puedes leer: Carlos Torres habló de su hermano y del importante papel que cumple en su vida: “Mi todo”

Publicidad

¿Cómo se llamará el hijo de Ana del Castillo?

Publicidad

Otra de las curiosidades que ha despertado el embarazo de la cantante es el nombre de su primer hijo. Ana del Castillo contó que eligió el nombre Noah para su bebé.

La decisión ha generado interés entre sus seguidores, que han acompañado a la artista desde que hizo público su embarazo y han estado pendientes de los detalles que comparte sobre su maternidad.

¿Cuál es el significado de Noah, el nombre del hijo de Ana del Castillo?

Publicidad

Noah es un nombre de origen hebreo que significa ‘descanso’, ‘reposo’ o ‘consuelo’. En la Biblia, es la forma inglesa de Noé, conocido por construir el arca para proteger a su familia y a los animales durante el diluvio.

Este nombre se asocia con la paz, la esperanza, la protección y los nuevos comienzos. Además, es corto, moderno y fácil de pronunciar en diferentes idiomas.

Te puede interesar: Lina Tejeiro celebró sus 35 años junto a su hijo, Gael: mostró emotivo momento

Publicidad

¿Quién es el papá del bebé de la cantante de Ana del Castillo?

Ana del Castillo confirmó que será madre soltera y asumirá la crianza de su hijo. En entrevista con ‘La Red’, reveló que el bebé se llamará Noah y llevará únicamente sus apellidos. Además, la cantante vallenata sorprendió al contar quiénes serán los padrinos de su primogénito: la creadora de contenido Andrea Valdiri y el cantante Jean Carlos Centeno.