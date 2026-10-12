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Ana del Castillo reveló el nombre de su bebé y aseguró que será madre soltera

La cantante vallenata sorprendió al contar cómo imagina el nacimiento de su primer hijo. Además, habló de su estado de salud durante el embarazo y reveló el nombre que eligió para su bebé.

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Ana del Castillo reveló cómo avanza su embarazo: “Quiero romper fuente en tarima”

La cantante vallenata sorprendió al contar cómo imagina el nacimiento de su primer hijo. Además, habló de su estado de salud durante el embarazo y reveló el nombre que eligió para su bebé.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ana del Castillo
Ana del Castillo
Foto: Instagram @anadelcastilloj