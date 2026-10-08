Lina Tejeiro celebró sus 35 años junto a su hijo, Gael: mostró emotivo momento

Lina Tejeiro compartió en sus redes sociales un emotivo momento junto a su hijo Gael, quien nació el pasado 16 de septiembre y es su primer bebé. De esta manera, la celebración de su cumpleaños tiene un significado diferente para la intérprete, pues es el primero que vive como mamá.

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La llegada de Gael ha marcado un nuevo capítulo para la artista y empresaria, que durante su embarazo compartió con sus seguidores diferentes momentos de este proceso y habló abiertamente sobre su deseo de convertirse en madre, y por lo mismo no hay regalo más grande para ella, en su cumpleaños, que tener a su hijo en sus brazos.

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Lina Tejeiro celebra sus 35 años junto a Gael

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La actriz publicó un video en el que aparece con Gael, dejando ver parte de la intimidad de esta nueva etapa. En las imágenes se aprecia a la llanera cargando a su hijo, mientras lo mira con admiración. Posteriormente, se muestra arrullándolo en su coche, resaltando que está en la mejor etapa de su vida.

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"Mi regalo más grande 🩵 Celebrar mis 35 años contigo en mis brazos lo es todo", escribió Lina en su publicación.

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El cumpleaños de Lina también fue motivo de celebración para su familia. Su hermano Andrés Tejeiro le dedicó un mensaje especial a través de sus redes sociales, donde recordó el vínculo que ambos mantienen y aprovechó la fecha para expresarle su cariño.

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"Hoy celebro tus 35 años, pero también lo afortunado que soy de tenerte como hermana. ❤️ [...] Eres una hermana increíble, una gran amiga, hija, cuñada, mamá y una tía maravillosa. Sí, un poquito celosa 😂 y bastante exigente, pero siempre porque quieres vernos bien y rodeados de buenas personas. Me encanta verte en tu nuevo papel como mamá de Gael y disfrutar contigo esta nueva etapa tan bonita. Hoy solo quiero recordarte lo importante que eres para mí y lo orgulloso que me siento de tenerte como hermana", fue parte de lo que le escribió Andrés a la actriz.