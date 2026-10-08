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Lina Tejeiro celebra sus 35 años junto a su hijo, Gael: así fue emotivo momento

Lina Tejeiro celebró sus 35 años junto a su hijo, Gael, y compartió imágenes de un emotivo momento con el bebé. Detalles de lo que dijo y del mensaje que le dejó su hermano.

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Lina Tejeiro celebró sus 35 años junto a su hijo, Gael: mostró emotivo momento

La actriz de Villavicencio cumple un año más de vida este 8 de octubre y quiso vivir esta fecha de una manera muy especial: junto a su primogénito, que nació hace pocas semanas.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lina Tejeiro
Lina Tejeiro
Foto: Instagram @linatejeiro