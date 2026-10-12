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Heredero le cumplió una promesa a su esposa: cuál era y por qué se tardó tantos años

El reconocido cantautor de carranga, famoso por éxitos como 'Coqueta', abrió su corazón en 'Historias con Ritmo' para revelar uno de los capítulos más íntimos y especiales de su vida personal.

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El romántico gesto de Heredero con su esposa: la emotiva promesa que tardó años en cumplir

El reconocido cantautor de carranga, famoso por éxitos como 'Coqueta', abrió su corazón en 'Historias con Ritmo' para revelar uno de los capítulos más íntimos y especiales de su vida personal.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Heredero habla en 'Historias con Ritmo' sobre su vida
El romántico gesto de Heredero con su esposa: la emotiva promesa que tardó años en cumplir
Foto: Instagram @herederocarranga