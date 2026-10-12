El romántico gesto de Heredero con su esposa: la emotiva promesa que tardó años en cumplir

Féizar Orjuela, destacado cantautor y compositor de música carranguera conocido en la industria musical como Heredero, reveló el romántico gesto que tuvo con su esposa al cumplirle una promesa que le hizo hace años.

La revelación tuvo lugar durante su participación en el programa ‘Historias con Ritmo’ en el canal de YouTube de Caracol Televisión. En uno de los momentos más cruciales, el intérprete de éxitos como 'Coqueta' abordó este capítulo de su vida personal.



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Cuál fue la promesa que le cumplió a su esposa después de tanto tiempo

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El intérprete santandereano confesó que se había comprometido a llevarla a Países Bajos para presenciar un concierto en vivo del célebre director de orquesta y violinista André Rieu en su tierra natal, Maastricht.





Explicó que, aunque durante mucho tiempo pareció una meta lejana debido a las dinámicas del trabajo, las giras y la cotidianidad, nunca perdió de vista ese anhelo compartido. Tras años de matrimonio y esfuerzo constante, el cantautor logró organizar todo en secreto para hacer realidad el viaje de ensueño, presenciando junto a su esposa el deslumbrante espectáculo del ‘Rey del Vals’ en su tierra de origen.

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“Ver la emoción de mi esposa al cumplirle ese sueño fue una de las satisfacciones más grandes de mi vida”, destacó el intérprete durante el podcast, dejando ver su lado más detallista y sensible más allá de las tarimas.

Durante la conversación, el artista también repasó los hitos de su carrera musical, desde sus inicios en el campo hasta su consolidación dentro del folclor colombiano. No obstante, el momento dedicado a su vida familiar se convirtió en uno de los puntos centrales del episodio, mostrando la faceta más íntima del músico de 47 años.

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Capítulo Completo: Heredero confiesa para quién escribió ‘Coqueta’ realmente

Cuántos años lleva Heredero con su esposa

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En marzo de 2026, el cantante anunció a través de redes sociales la celebración de las bodas de plata con Alba Lozano, la mujer que lo acompaña incondicionalmente desde el inicio de su trayectoria como artista. Tras 25 años de amor y confianza, renovaron sus votos en una conmovedora ceremonia con amigos cercanos y familia.

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