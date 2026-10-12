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Qué significa el tatuaje de Santiago Cruz en su mano: por qué es el número 113

El cantautor conmovió en ‘Historias con Ritmo’ al revelar la promesa detrás de uno de sus tatuajes. Representa lo mucho que los fans impactan en su vida, así como él ha influido en la de ellos.

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Santiago Cruz tiene el número 113 tatuado en su mano derecha: esta es la razón

El cantautor conmovió en ‘Historias con Ritmo’ al revelar la promesa detrás de uno de sus tatuajes. Representa lo mucho que los fans impactan en su vida, así como él ha influido en la de ellos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Santiago Cruz en 'Historias con Ritmo'
Santiago cruz habla del significado de su tatuaje
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