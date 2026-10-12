Santiago Cruz tiene el número 113 tatuado en su mano derecha: esta es la razón

El cantante tolimense repasó los momentos más significativos de sus más de dos décadas de trayectoria musical y reveló la conmovedora historia relacionada al número marcado en su piel.

Capítulo completo: Santiago Cruz revela la historia detrás de 'Baja la Guardia'



Qué significa el tatuaje 113 de Santiago Cruz

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En un diálogo íntimo, el artista recordó a Nelly, una fiel seguidora mexicana que logró asistir a 113 de sus conciertos a lo largo y ancho de América durante diez años antes de fallecer.

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Aunque el artista no ha revelado públicamente las causas de su fallecimiento por respeto a la privacidad de su familia, la partida de Nelly dejó una huella imborrable en el cantautor, quien decidió inmortalizar su memoria grabándose en su mano derecha el número de ‘shows’ en los que estuvo presente.

Este gesto no solo funciona como un homenaje póstumo hacia ella, sino como un compromiso perpetuo con el público que conecta con sus canciones y hace posibles sus escenarios.

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Para Santiago Cruz, la cifra representa un hito emocional que trasciende las métricas del espectáculo. El cantautor explicó que llevar el 113 en la piel es una promesa constante de honrar la lealtad de sus fanáticos, recordando el impacto real que sus composiciones generan en la vida de quienes lo escuchan.

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Además de rememorar esta emotiva historia con su público, la entrega de ‘Historias con Ritmo’ profundizó en los momentos más decisivos de la carrera del ibaguereño. Entre ellos, los orígenes detrás de hits como ‘Baja la Guardia’, sus reflexiones sobre la figura paterna y la firme decisión que tomó hace 20 años cuando dejó los consejos familiares para dedicarse por completo a la música.

Cómo es la familia de Santiago Cruz actualmente

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El artista tolimense lleva más de 13 años de matrimonio con María Paz Mateus, ingeniera y profesora de Yoga. Actualmente viven junto a sus dos hijos biológicos, Violeta Cruz y Salvador Cruz, quienes sueñan con perseguir el mismo camino que su padre, y los hijos mayores de una relación anterior de la mujer.

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