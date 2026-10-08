Murió Ana María Arango, reconocida actriz, a sus 76 años

Quién era la actriz Ana María Arango y en qué producciones participó

El entretenimiento en Colombia despidió a Ana María Arango, una de las figuras más emblemáticas y versátiles de la actuación nacional. Nacida en Bogotá en 1950, Arango estudió Antropología antes de dedicarse por completo a las artes escénicas a comienzos de los años 70, construyendo una fructífera carrera artística que se extendió por más de cinco décadas.



A lo largo de su trayectoria, conquistó al público gracias a su notable habilidad para interpretar personajes complejos en el drama y sumamente memorables en la comedia. Entre sus trabajos más destacados en la televisión se encuentra su participación en la producción ‘Laura, la santa colombiana’. En la pantalla grande dejó su sello en producciones como 'La pena máxima' y 'Retratos en un mar de mentiras'.

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Qué se sabe sobre el fallecimiento de Ana María Arango a los 76 años

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La noticia de su deceso a los 76 años de edad fue dada a conocer a través de las redes sociales, generando una pronta ola de solidaridad por parte de personalidades del medio, colegas, periodistas del sector y seguidores que crecieron disfrutando de sus icónicas interpretaciones.



Diversos integrantes del gremio artístico han expresado sus condolencias públicamente, haciendo énfasis en la amabilidad, sencillez y valioso aporte cultural que la artista entregó al país. Aunque su entorno cercano ha mantenido reserva respecto a los detalles específicos de su deceso, su legado como referente interpretativo se mantiene firme en la memoria audiovisual de Colombia.