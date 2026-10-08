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Murió Ana María Arango, reconocida actriz, a sus 76 años

La reconocida actriz colombiana Ana María Arango falleció a sus 76 años, dejando un profundo vacío en la televisión, el teatro y el cine nacional, donde construyó una icónica y destacada trayectoria.

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Murió Ana María Arango, reconocida actriz, a sus 76 años

La reconocida actriz colombiana Ana María Arango falleció a sus 76 años, dejando un profundo vacío en la televisión, el teatro y el cine nacional, donde construyó una icónica y destacada trayectoria.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ana María Arango
Ana María Arango
Foto Instagram; @monicaaforero y @armonikadigital