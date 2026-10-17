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Nicolle Buitrago, periodista de Noticias Caracol, se despide del canal

Nicoll Buitrago anunció su salida de Noticias Caracol tras cinco años y tres meses en el informativo. La periodista se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

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Periodista se va de Noticias Caracol tras varios años: “Fue un honor"

Nicoll Buitrago anunció su salida de Noticias Caracol tras cinco años y tres meses en el informativo. La periodista se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 17 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Periodista de Noticias Caracol se despide del canal.
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Foto: Instagram