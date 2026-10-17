Periodista se va de Noticias Caracol tras varios años: “Fue un honor"

La periodista y comunicadora social Nicoll Buitrago anunció su salida de Noticias Caracol luego de cinco años y tres meses como parte del equipo periodístico. A través de sus redes sociales, recordó algunos de los cubrimientos y las notas que realizó durante este tiempo, especialmente en temas de salud y educación, y dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron en esta etapa.

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Por qué se fue Nicoll Buitrago de Noticias Caracol

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En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 31 mil seguidores, la periodista publicó varias fotografías de su trabajo en el informativo y recordó lo que significó para ella llegar a los hogares de los televidentes a través de la pantalla.

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“Se quedan para siempre en mi corazón; gracias a cada persona que en algún momento se emocionó al verme salir en esa cajita llamada TV, a mi familia por alegrarse y sostener el reto conmigo; a mis compañeros que se volvieron amigos, a mis jefes que se convirtieron en parte fundamental de mi vida, a mis camarógrafos, editores, productores y cada persona que hace parte de este gran equipo. Me sostuvieron, me alentaron y confiaron en que podría ser más grande de lo que imaginé”, escribió.





Buitrago también recordó a la niña que soñaba con llegar a donde hoy estuvo y expresó el orgullo que siente por lo que logró durante estos años: “La versión niña de Nicoll nunca imaginó vivir esto tan INMENSO… Fue un honor escribir, grabar, editar, preguntar por y para ustedes”, agregó.

La periodista cerró su publicación con la frase “nos vemos en el camino”, aunque no entregó detalles sobre cuál será su próximo paso en el mundo laboral.

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La publicación recibió mensajes de colegas y periodistas con quienes compartió durante su paso por el informativo, entre ellos Catalina Gómez, Daniela Pachón y Pablo Arango.

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“Eres maravillosa, talentosa, pila y una gran persona. Todos los ingredientes para triunfar. Espero que vuelvas a nuestros brazos. ¡Éxitos en todo lo que hagas!”, fue uno de los comentarios que recibió.

Otro de sus compañeros también le dedicó unas palabras de cariño: “Eres inmensa, una campeona, me harás mucha falta. A seguir brillando donde llegues, te quiero con el alma, empezamos juntos y nuestra amistad seguirá intacta”.

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Por ahora, Nicoll Buitrago no ha revelado cuál será su próximo proyecto profesional tras cerrar este capítulo en Noticias Caracol.