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Bus del cantante Alexis Escobar se accidentó de camino a Bogotá: qué pasó

El bus que transportaba al equipo del cantante de música popular se volcó cuando viajaba hacia Bogotá. Varios ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial en Guaduas.

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Bus del cantante Alexis Escobar se accidentó: músicos iban para concierto de Arelys Henao

El bus que transportaba al equipo del cantante de música popular se volcó cuando viajaba hacia Bogotá. Varios ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial en Guaduas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Bus del cantante Alexis Escobar se accidentó.
Bus del cantante Alexis Escobar se accidentó.
Foto: La Red y X