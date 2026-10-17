Bus del cantante Alexis Escobar se accidentó: músicos iban para concierto de Arelys Henao

En la madrugada de este sábado 17 de octubre se reportó el volcamiento de un bus que transportaba a músicos y miembros del equipo de Alexis Escobar. El vehículo se dirigía hacia Bogotá, donde el artista tenía previsto participar en el concierto de Arelys Henao.

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De acuerdo con información de MiOriente, entre los ocupantes que se encontraban en el vehículo estaban Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, artistas oriundos de La Unión, Antioquia. Aunque inicialmente se indicó que el accidente no había dejado afectados de consideración, reportes posteriores de Olímpica Stereo señalaron que varias personas sufrieron lesiones de distinta gravedad y tuvieron que ser auxiliadas y trasladadas a un centro asistencial en Guaduas, Cundinamarca.

La agrupación de Alexis Escobar sufrió un accidente en la Ruta del Sol, llegando a Guaduas, cuando viajaba hacia Bogotá para presentarse en el Movistar Arena. Dos músicos resultaron gravemente heridos y los demás reciben atención médica en el Hospital de Guaduas. 🙏🚑🎶 pic.twitter.com/a4loQ6oUvQ — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

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¿Qué le pasó al bus de Alexis Escobar?

En redes sociales circulan videos e imágenes del vehículo volcado lateralmente. Sin embargo, hasta el momento no se han esclarecido las circunstancias que provocaron el accidente. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante el recorrido y cuáles fueron los factores que ocasionaron el volcamiento.

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Los músicos viajaban a la capital para cumplir compromisos artísticos relacionados con el concierto de Arelys Henao en el Movistar Arena, programado para esa noche como parte de la celebración de los 30 años de carrera de la intérprete, conocida como ‘La Reina de la Música Popular’.





Por ahora, Alexis Escobar no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el accidente. Por esta razón, se desconoce si su participación en el espectáculo se mantiene o si habrá cambios en la programación.

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