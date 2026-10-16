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Ana del Castillo revela ecografía y muestra cómo avanza su embarazo

En medio de la expectativa por la llegada de su bebé, Ana del Castillo compartió un emotivo video de una ecografía con el que mostró un nuevo momento de su embarazo.

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Ana del Castillo compartió ecografía y reveló detalles de su embarazo: “Yo soy pa' ti”

En medio de la expectativa por la llegada de su bebé, Ana del Castillo compartió un emotivo video de una ecografía con el que mostró un nuevo momento de su embarazo.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ana del Castillo
Ana del Castillo
Foto: Instagram @soyanadelcastillo