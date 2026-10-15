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Qué dijo hijo de Alejandro Estrada sobre la la separación de Nataly Umaña

Tomás, hijo de Alejandro Estrada, habló en ‘Se Dice de Mí’, programa de Caracol, de la separación de su papá de Nataly Umaña, luego de más de 10 años de matrimonio.

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Hijo de Alejandro Estrada habló sobre la separación de él de Nataly Umaña: “Estaba roto”

Tomás, el primogénito del actor y empresario cucuteño, contó en ‘Se Dice de Mí’, programa de Caracol, que estuvo acompañando a su papá mientras atravesaba el final de su matrimonio con la tolimense.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alejandro Estrada
Alejandro Estrada
Foto: Instagram @alejoestrada