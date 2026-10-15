Hijo de Alejandro Estrada habló sobre la separación de él de Nataly Umaña: “Estaba roto”

El hijo de Alejandro Estrada reveló en el programa de Caracol Televisión que cuando comenzaron los comentarios sobre la infidelidad de Nataly Umaña, que comenzó terapia luego de identificar que sus relaciones sentimentales no estaban funcionando, el al principio creyó que se trataba de una amistad o de un juego, pero cuando avanzó la situación de la entonces esposa de su papá pensó que eso “ya no es defendible”.

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“Él [Alejandro] estaba muy roto y ahí fue que me dijo su plan de ir al ‘reality’ terminar todo ahí”, contó Tomás en ‘Se Dice de Mí’.

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El joven agregó que viajó a Colombia para estar con su papá durante dos semanas y, en ese periodo de tiempo, fue cuando comenzaron los problemas en el matrimonio y cuando Alejandro decidió terminar la relación definitivamente. “Mi papá estaba roto por esa situación”, reiteró Tomás.

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Alejandro señaló en el mismo formato de Caracol Televisión que no le dio la “trascendencia” al tema que otros le dieron y, por lo mismo, logró perdonar rápidamente y darle vuelta a la página. Eso agrandó la admiración de Tomás por su papá.





“Pudo cambiar de una situación en la que estuvo durante 12 años a totalmente ser revolucionado en su vida eh muy rápidamente. [No] Tengo un mejor ejemplo que este, de su capacidad de perdonar", declaró el joven.

¿Quién es la madre de Tomás, el hijo de Alejandro Estrada?

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Se llama Laura y es una abogada y antropóloga de la Universidad de Los Andes, según ha contado el mismo actor. La expareja tuvo a su hijo cuando ambos eran más jóvenes, pero se separaron cuando el bebé tenía aproximadamente tres años.

No obstante, Alejandro siempre estuvo cerca de Tomás, e incluso se mudaba a 10 minutos de la casa de su ex, para poder compartir con su primogénito. Por lo mismo, no se perdió ninguna etapa de la vida de su hijo y logró crear un vínculo muy fuerte con él.