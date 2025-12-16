Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estrada; no es Nataly Umaña, su exesposa

Alejandro Estrada, que también actuó en 'Padres e Hijos', ha dicho repetidas ocasiones que su hijo, Tomás, es su mayor tesoro. Él llegó a la vida del cucuteño cuando tenía 27 años, aproximadamente, y desde entonces ha estado muy presente en la crianza del ahora joven.

La madre del hijo de Estrada se llama Laura y es una abogada y antropóloga de la Universidad de Los Andes, según contó el mismo actor en varias entrevistas pasadas, que viene de una familia muy intelectual. Aunque la relación amorosa de ellos no duró para siempre, son muy buenos amigos y tienen una excelente comunicación.

Desde hace algunos años, Tomás vive en Francia junto a su mamá. Se fue a terminar sus últimos años de colegio y decidió quedarse para continuar con sus estudios universitarios. No obstante, siempre está en contacto con su papá y ambos viajan para poder verse cuando tienen vacaciones.

Aunque Estrada soñaba con tener otro hijo, con Nataly Umaña, actriz con la que duró casado más de 10 años, al final no tuvo más herederos. Y es que su exesposa nunca sintió el deseo de traer un bebé al mundo, aunque no se cerraba a la idea de ser mamá.

¿Qué pasó con el matrimonio de Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

Alejandro Estrada y Nataly Umaña decidieron ponerle fin a su matrimonio en 2024, luego de una infidelidad de ella. La actriz aseguró en su momento que la relación ya venía deteriorada y estaba marcada por la codependencia emocional y hasta reveló que ambos normalizaron dinámicas que con el tiempo erosionaron el afecto y la convivencia.

Tras la separación, tanto Estrada como Umaña emprendieron sus propios caminos. El cucuteño hablado de mantener una relación respetuosa con su exesposa y de seguir adelante con madurez, mientras que Umaña se ha enfocado en su crecimiento personal y profesional, abordando abiertamente sus procesos de sanación y reflexión tras la ruptura