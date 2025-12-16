Publicidad

Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estrada; no es Nataly Umaña, su exesposa - CaracolTV

El actor que le dio vida a Sebastián López en ‘Tú Voz Estéreo’, de Caracol, tuvo a su primogénito cuando estaba en la universidad. El joven ya es mayor de edad y vive fuera de Colombia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de dic, 2025
Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estada