Roberto Carlos sufrió accidente de auto a los 83 años: fue trasladado al hospital

El intérprete de canciones como 'Cama y mesa', 'Amor sin límite', 'Amigo' y 'Ese tipo soy yo' se convirtió en noticia luego de informar a través de sus redes sociales que sufrió un accidente el pasado 14 de diciembre, cuando estaba grabando un especial de Navidad para un programa de TV Globo.

El hecho tuvo lugar en Gramado, ciudad ubicada en la sierra del estado de Rio Grande do Sul. De acuerdo con las primeras versiones, el artista se desplazaba en un Cadillac de 1960 cuando de pronto perdió el control del vehículo, el cual terminó descendiendo en reversa por una pendiente y colisionando con tres carros más que estaban estacionados y un árbol.

Este incidente se habría tratado de un desperfecto técnico al intentar subir una pendiente empinada. Roberto Carlos fue llevado de inmediato a un centro de salud junto a tres personas más, donde fueron sometidas a valoración médica y posteriormente dados de alta al ver que no presentaban ninguna lesión comprometedora.





De hecho, su equipo se pronunció en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó ver que la situación se encontraba bajo control: "Fue ingresado en el hospital de Grado y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien", se lee.

La grabación del videoclip ‘Especial Roberto Carlos: Noite Feliz’, se ha convertido para el cantante en prácticamente una tradición, pues lleva 50 años consecutivos haciendo este proyecto que emociona a miles de fanáticos en todo el mundo.

Las reacciones por parte de los fanáticos ante esta noticia no se han hecho esperar, pues han acudido a las plataformas digitales para pedirle tener cuidado: "Feliz de que esté okay ¡Salud al rey!", "Lo más importante es que todo está bien gracias a Dios", "Solo un susto. Nada le quita la brillantez del especial 🙌❤️", "Debe tener cuidado", "❤️❤️❤️Buenos días querido Rey 👑 Roberto Carlos, 👑 Dios tiene el control de todo en tu vida, un hermoso día para ti con muchos éxitos ❤️😍❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.