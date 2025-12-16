Publicidad

Qué le pasó a Roberto Carlos: accidente automovilístico lo envió al hospital - CaracolTV

El cantautor brasileño preocupó a sus seguidores este 15 de diciembre al dar a conocer por medio de redes sociales que sufrió un accidente mientras grababa un especial navideño.

Roberto Carlos sufrió accidente de auto a los 83 años: fue trasladado al hospital

El cantautor brasileño preocupó a sus seguidores este 15 de diciembre al dar a conocer por medio de redes sociales que sufrió un accidente mientras grababa un especial navideño.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de dic, 2025
