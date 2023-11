Yo Me Llamo Vicente Fernández emociona al jurado por cantar junto al imitador de Roberto Carlos

El segundo participante en presentarse durante el capítulo 72 de Yo Me Llamo 2023 es el imitador de Vicente Fernández. Antes de sorprender con su talento a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola , el hombre tiene la posibilidad de asistir a una clase en la Escuela del programa.

Es justo allí cuando la profesora de técnica vocal, Ángela Mar, le informa que esta vez no estará solo en el escenario, sino que tendrá la posibilidad de cantar junto a uno de los más grandes imitadores de Colombia. Se trata de Albert Sánchez, conocido en por los seguidores de Caracol Televisión como Yo Me Llamo Roberto Carlos.

¿Cómo es el rendimiento de Yo Me Llamo Vicente Fernández?

Luego del espectáculo, Sánchez se toma la palabra para expresar que después de haber participado en el programa, pudo tomar clases de portugués, por lo que informa que oficialmente sabe hablar este idioma.

Al abandonar el escenario, los jurados aprovechan para hacer su retroalimentación respecto a la intervención musical. El primero en referirse al tema es el cantante de música popular, quien felicita al participante por haberse concentrado, pues cuidó cada uno de los detalles que le habían mencionado.

Por su parte, ‘El Maestro’ señala que, aunque en general le gustó, le recomienda ponerle un poco más de atención a las armonías y le aconseja mirar al cantante con el que comparte tarima para organizarse a medida que cantan.

Finalmente, ‘La Diva de Colombia’ afirma que difiere de la opinión de sus compañeros y argumenta que ella alcanzó a escuchar que estaba desafinado en algunos momentos y que se dejó llevar por la voz de su colega.

