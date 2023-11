Yo Me Llamo Vicente Fernández admite que cometió un error al intentar contener el llanto en su show

El quinto participante en demostrar su talento en el Templo de la Imitación durante el capítulo 71 del programa es Yo Me Llamo Vicente Fernández, quien tiene la posibilidad de vivir un emotivo momento en la Escuela cuando encuentra que en el salón están expuestas algunas fotografías que han sido tomadas en momentos trascendentales de su vida.

Entre lágrimas, el participante le promete al director, Moisés Angulo , mantener esos sentimientos de nostalgia durante su intervención musical; por lo que se sube al escenario seguro de sí mismo para interpretar ‘A mi manera’.

¿Qué retroalimentación le dan los jurados a Yo Me Llamo Vicente Fernández?

Tan pronto termina su espectáculo, Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola dan a conocer su opinión respecto a temas como la interpretación, afinación, parecido físico y demás detalles técnicos.

Unos de los comentarios que, de hecho, más llaman la atención es el de ‘La Diva de Colombia’, quien asegura que alcanzó a sentir que cometió un pequeño error durante el show.

“Yo creo que lo hiciste muy lindo y en la última parte te me desfasaste, explotaste la voz como no debiste hacerlo. Yo solo estaba esperando ese vibrato que realizaste al final, era así, largo, vibrante y bonito, pero algo nos pasó”, explica.

Ante su acotación, el participante aclara que lo que en realidad ocurrió es que hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar desbordarse en llanto, asegurando que este tipo de canciones lo ponen muy sentimental debido a que le recuerda el amor que tiene por su familia, así como también por los animales.

“Es como una reflexión. Recordar es vivir, tantas anécdotas. Todo el mundo conoce el amor que se siente por un hijo y la familia, pero quiero recalcar el cariño por los animalitos. Yo tengo perritos y gaticos y los extraño muchísimo”, menciona con un tono de voz bastante melancólico.



