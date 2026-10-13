Alejandro Estrada habló de la mamá de su hijo y su familia contó cómo se llevan

Alejandro Estrada conoció a la mamá de su primogénito hace más de 19 años, época en la que nació su hijo Tomás, el regalo más grande de su vida. Aunque la pareja decidió separarse cuando el niño tenía casi tres años, nunca se casaron ni continuaron como pareja de por vida, pero consolidaron una madurez y admiración mutua impecables.+

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"Yo dije: 'Esta es la mamá de mi hijo. No sé si va a ser mi esposa o mi pareja de por vida'. No lo fue, pero va a ser la mamá de mi hijo y lo es. Y hoy en día vivimos orgullosos del hijo que tenemos", afirmó el actor en 'Se Dice de Mí', programa de Caracol Television.

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Catalina y Juan Felipe Estrada, los hermanos del actor y empresario, describieron a Laura como una persona especial y una madre comprometida. También destacaron que, con el paso del tiempo, ambos han logrado relacionarse desde el respeto y la madurez, priorizando su papel como padres.

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“Tiene una relación eh muy bonita ellos, la verdad. Los admiro, se la llevan muy bien como personas, como adultos hoy en día, y como papás”, declaró Juan Felipe en el programa de Caracol Televisión, mientras que Catalina agregó: "Mejor mamá no pudo haber tenido [Tomás]".



Alejandro Estrada habla de la relación con su hijo, Tomás

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Otro de los aspectos que resaltó la familia fue el compromiso del actor con su hijo. Aunque su trabajo en el mundo del entretenimiento implica desplazamientos y horarios variables, sus seres queridos aseguraron que siempre ha buscado estar presente. Y es que Alejandro tomó decisiones prácticas para mantener una presencia constante en la vida del niño, como mudarse cerca del colegio y del entorno familiar de Tomás, en Bogotá, para compartir tiempo con él con mayor facilidad y estar disponible según los horarios escolares y laborales.

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El actor también explicó que, al no tener un horario de oficina convencional, podía organizar sus actividades para pasar tiempo con su hijo. Vivir cerca de él le permitió acompañarlo en su crecimiento y mantener una relación estrecha a pesar de la separación.