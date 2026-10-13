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Qué dijo Alejandro Estrada de la mamá de su hijo y cómo se la lleva con ella

Alejandro Estrada, famoso actor colombiano, habló de la mamá de su hijo, Tomás, y la familia del artista contó cómo se lleva la expareja en realidad, luego de la separación.

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Alejandro Estrada habló de la mamá de su hijo y su familia contó cómo se llevan

Los hermanos del actor cucuteño destacaron la gran relación que Alejandro mantiene con Laura, la mamá de su hijo, Tomás, pese a que su historia de pareja terminó cuando el niño era pequeño.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alejandro Estrada
Alejandro Estrada
Foto: Caracol TV