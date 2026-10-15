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Johanna Fadul actriz de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' anunció que está embarazada

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que serán papás tras 11 años juntos. Luego de perder a sus gemelas, la pareja celebra la llegada de un nuevo bebé, al que llaman su milagro más bonito.

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Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que serán papás: "Nuestro milagro más bonito"

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que serán papás tras 11 años juntos. Luego de perder a sus gemelas, la pareja celebra la llegada de un nuevo bebé, al que llaman su milagro más bonito.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Johanna Fadul y Juanse Quintero
Johanna Fadul y Juanse Quintero
Foto: @juansequintero y @johannafadul