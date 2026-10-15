Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que serán papás: "Nuestro milagro más bonito"

Johanna Fadul, Catalina en ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ y el cantante Juanse Quintero compartieron en sus redes sociales una de las noticias más esperadas y conmovedoras de sus vidas: serán papás.

Cómo anunciaron la conmovedora noticia

A través de una tierna y emotiva publicación en sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja se dejó ver en su faceta más enamorada en la playa, sosteniendo una prenda de bebé y la ecografía de su esperado milagro. La imagen estuvo acompañada de un mensaje profundo que conmovió a sus seguidores.

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"Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir... hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!", expresaron Johanna Fadul y Juanse Quintero.



Cuántos años llevan juntos

Johanna Fadul y Juanse Quintero llevan más de 10 años de relación amorosa, pues comenzaron su noviazgo en 2013 y contrajeron matrimonio por lo civil en noviembre de 2015. La pareja se conoció cuando ella tenía 18 años y él 15, pero el romance surgió tiempo después, cuando volvieron a encontrarse. Desde entonces, han construido una historia juntos y han enfrentado momentos difíciles, incluida la pérdida de sus gemelas, Antonella y Anabella.

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Cuántos años tiene la actriz

La actriz Johanna Fadul tiene 41 años, pues nació el 15 de septiembre de 1985, mientras que su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero, tiene 38 años, ya que nació el 23 de septiembre de 1988. Por lo tanto, se llevan 3 años de diferencia, y Johanna es la mayor de los dos.