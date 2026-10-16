Quién es la nueva presentadora de Noticias Caracol edición fin de semana: fue deportista

Durante la emisión matutina del 16 de octubre de Noticias Caracol, Nicolás Rojas y Alejandra Murgas le dieron la bienvenida a Stephany Perlaza como la nueva presentadora que acompañará el noticiero de Caracol en los fines de semana.

Qué deporte practicó Stephany Perlaza, nueva presentadora de Noticias Caracol

Stephany, a sus 12 años, se enamoró del deporte y empezó a entrenar atletismo como algo para pasar sus ratos libres, sin embargo, su destreza física la llevó a convertirse en atleta de alto rendimiento y su vida cambió, pues pasó de entrenar tres veces a la semana a entrenar casi todos los días de la semana.

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Su entrenador descubrió que Stephany era capaz de competir en campeonatos infantiles, pese al poco tiempo que llevaba entrenando, asistió al torneo en Bucaramanga y quedo subcampeona nacional.

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La presentadora, en medio de una entrevista con ‘La Red’, confesó que, sus padres eran separados y buscaron el deporte como una alternativa para que ella, de alguna u otra manera, pudiera concentrar sus pensamientos en algo distinto de la situación familiar.



Su carrera como deportista profesional se vio afectada por una grave lesión que la hizo dejar a un lado su pasión. Debido al impacto del atletismo, presentó una afectación en la rodilla izquierda y el desgaste de cartílago (artrosis), pese a tener todas las cualidades como, la velocidad, la potencia y la fuerza, para correr los 100 y 200 metros planos. Se sometió a una cirugía y el doctor le recomendó alejarse de las pistas y se encaminó al periodismo.

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Sin embargo, la caleña aún mantiene un buen estado físico y sigue entrenando de manera libre y no en el ámbito competitivo. “El deporte hace parte de mi ADN y de mi estilo de vida, entonces no lo puedo dejar de hacer”, dijo Stepany en esa misma entrevista’.

Stephany contó en una charla con Caracol Televisión que, Juan Roberto Vargas, el director de noticias, la llamó a darle la noticia de que quería que ella fuera la presentadora del fin de semana de Noticias Caracol.