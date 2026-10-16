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Stephany Perlaza, la nueva presentadora de Noticias Caracol edición fin de semana

La periodista caleña, que fue deportista de alto rendimiento, tiene más de seis años en el canal como corresponsal en la ciudad de Cali y ahora sume un nuevo reto profesional como presentadora del fin de semana.

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Quién es la nueva presentadora de Noticias Caracol edición fin de semana: fue deportista

La periodista caleña, que fue deportista de alto rendimiento, tiene más de seis años en el canal como corresponsal en la ciudad de Cali y ahora sume un nuevo reto profesional como presentadora del fin de semana.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Stephany Perlaza, nueva presentadora de Noticias Caracol
Stephany Perlaza, nueva presentadora de Noticias Caracol
Foto Instagram: @stephanyperlaza