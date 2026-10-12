Marcela Valencia cree que su mamá desarrolló alzhéimer para olvidar una dolorosa muerte

La reconocida actriz Marcela Valencia se sinceró sobre uno de los episodios más difíciles de su vida familiar: la lucha de su madre, doña Flor del Carmen, contra el Alzheimer. A través de un conmovedor relato, la artista compartió cómo descubrieron la enfermedad, el impacto de una dolorosa pérdida familiar y los retos de cuidar a un ser querido que poco a poco va olvidando su entorno.

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¿Cómo descubrieron el Alzheimer de la madre de Marcela Valencia?

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Las primeras señales de alerta comenzaron con pequeños despistes cotidianos. Doña Flor del Carmen olvidaba las palabras exactas para comunicarse, pidiendo objetos de manera confusa. Preocupada por la situación, Marcela acudió a un amigo psiquiatra quien la guió para realizar un diagnóstico clínico completo, el cual confirmó los principios de Alzheimer.





Al principio, la reacción de su madre fue de total negación y enojo. Según la actriz, aceptar una condición de este tipo se asemeja a un proceso de duelo, donde los pacientes permanecen conscientes durante muchos años de que algo extraño ocurre en sus mentes, pero sin lograr comprenderlo del todo.

¿La enfermedad fue un refugio ante un dolor insuperable?

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Para Marcela Valencia, el desarrollo de esta condición estuvo profundamente ligado a una tragedia previa: la muerte de su hermana. Tras el fallecimiento, su madre asumió la crianza de su nieta con un enorme sentido del deber. Curiosamente, el diagnóstico oficial llegó justo cuando la joven recibió su título profesional.

"Yo pienso que si mi hermana no se muere... siento que quizás no le hubiera dado esa enfermedad y siento que para mi mamá era la única manera de poder seguir viviendo. Necesitó borrarla porque si no el dolor no la hubiera dejado", reflexionó la actriz.

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Los retos del cuidado y la dolorosa despedida

Con el paso de los años, el Alzheimer avanzó de manera devastadora, situaciones de riesgo como dejar la estufa encendida o regalar billetes de alta denominación a habitantes de calle llevaron a Marcela a tomar la difícil decisión de declararla interdicta para poder administrar su pensión y proteger su bienestar.

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El 13 de noviembre de 2019, tras múltiples hospitalizaciones, la pérdida del apetito y el olvido progresivo de sus seres queridos, doña Flor del Carmen falleció. La despedida final ocurrió tras un último viaje de Marcela, quien al ver a su madre conectada a una sonda y sin poder tragar, le dio el permiso de partir: "Mamá, cuando quiera váyase, así no vale la pena. Carolina va a estar bien".

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