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Marcela Valencia cree que su mamá desarrolló alzhéimer para olvidar una dolorosa muerte

La actriz relata el duro camino que recorrió con su mamá después de que fuera diagnosticada con la enfermedad, incluso revela que la mujer pensó que la estaba robando, mientras todos la cuidaban.

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Marcela Valencia cree que su mamá desarrolló alzhéimer para olvidar una dolorosa muerte

La actriz relata el duro camino que recorrió con su mamá después de que fuera diagnosticada con la enfermedad, incluso revela que la mujer pensó que la estaba robando, mientras todos la cuidaban.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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